Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Έκανα μάθημα αγγλικών σε παιδιά» - Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Snapshot Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και εννέα μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση, αλλά παραμένει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Ο πατέρας και η σύντροφός του Δαλαμάγκα καταδικάστηκαν για υπόθαλψη εγκληματία με ανασταλτικές ποινές και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την έφεση.

Ο Δαλαμάγκας ισχυρίστηκε ότι ζούσε αόρατος για 27 χρόνια, χωρίς ταυτότητα ή φορολογική δήλωση και χρησιμοποίησε ψευδώνυμο λόγω φόβου για τη ζωή του μετά τη δολοφονία του αδερφού του.

Η οικογένεια παραδέχτηκε ότι έκρυβαν τον Δαλαμάγκα από τις αρχές για να τον προστατεύσουν από απειλές κατά της ζωής του.

Η απόφαση για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση, επέβαλε το δικαστήριο στον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος ωστόσο θα παραμείνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών επιβλήθηκε και στον πατέρα του Ελληνοαυστραλού, αλλά και 2,5 ετών στη σύντροφό του, για υπόθαλψη εγκληματία. Και στις δύο περιπτώσεις η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την έφεση.

Στη μαραθώνια απολογία του, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραδέχτηκε ότι επί 27 χρόνια ζούσε «αόρατος». «Δεν είχα ποτέ ταυτότητα, δεν είχα κάνει φορολογική δήλωση, δεν ήμουν πουθενά ασφαλισμένος», ομολόγησε στις ανακριτικές αρχές, ενώ μίλησε και για την ταυτότητα που είχε εφεύρει, υποστηρίζοντας πως αναγκάστηκε να φύγει από την Αυστραλία μετά τη δολοφονία του αδερφού του επειδή φοβόταν ότι θα σκότωναν και τον ίδιο.

Όπως ανέφερε και η εκπομπή «Live News» του MEGA, ο ομογενής από την Αυστραλία ισχυρίστηκε ότι «από το 1999 που ήρθα στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσα το όνομα Αντώνης Τζίμας γιατί δεν ήθελα να με βρουν όσοι με κυνηγούσαν. Έφυγα από την Αυστραλία γιατί είχα αποκαλύψει κυκλώματα διαφθοράς και φοβόμουν για τη ζωή μου».

Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι από το 1999 που ήρθε στην Ελλάδα έως το 2004 ζούσε στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι παρέδιδε και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά.

«Εφόσον το παιδί μου κινδυνεύει να το σκοτώσουν, δεν θα το προστατέψω;»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η μητέρα του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, η οποία τόνισε: «Θέλω δικαιοσύνη για τον Δημήτρη και για τον Παναγιώτη. Η νύφη μου τον ήξερε Αντώνη, τον λάτρευε και τον αγαπούσε, είναι 21 χρόνια μαζί. Γνώρισε τον Τζέιμς, μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, ήταν πολύ χαρούμενη γιατί ταίριαζαν οι χαρακτήρες τους, βρήκε έναν έξυπνο άντρα και όμορφο, αλλά πολύ καλόψυχο, καλοσυνάτο και ποτέ δεν της είπε ψέματα».

Η μητέρα του παραδέχτηκε πως έκρυβαν τόσα χρόνια τον γιο τους από τις Αρχές, αλλά υποστήριξε: «Εφόσον το παιδί μου κινδυνεύει να το σκοτώσουν, δεν θα το προστατέψω; Εσείς αν ήσασταν στη θέση μας, το παιδί σας θα το προστατεύατε από τους κακοποιούς;».

«Δεν γνώριζε τίποτα η κοπέλα, γνώριζε τον Αντώνη, είχε του αδερφού μου το όνομα, του αείμνηστου, που του έμοιαζε, ολόιδιος και τον λέγαμε Αντώνη, δεν τον λέγαμε μόνο Τζέιμς», πρόσθεσε για τη σύντροφο του 56χρονου.

Στο «Live News» μίλησε και ο πατέρας του Τζέιμς Δαλαμάγκα, λέγοντας: «Στο Star City δίπλα από το Σίδνεϊ σκοτώσανε τον Πίτερ Δαλαμάγκα μπροστά σε εκατοντάδες κάμερες και εκατοντάδες μάρτυρες. Τον άλλο γιο μου, τον οποίο φυσικά πήγαν να σκοτώσουν με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν βίντεο».

Η απόφαση για την έκδοση ή μη του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης