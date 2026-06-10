Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Εσύ το έκανες;» - Η «κραυγή» της κόρης του Τιμ Βουκελάτου

Η κόρη του Τιμ Βουκελάτου αναζητεί αν ο Δαλαμάγκας συνδέεται με τη δολοφονία του πατέρα της

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Εσύ το έκανες;» - Η «κραυγή» της κόρης του Τιμ Βουκελάτου

Μεταγωγή στα Δικαστήρια στην Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στην Ελλάδα μετά από 27 χρόνια αναζήτησης για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.
  • Η κόρη του δολοφονημένου Τιμ Βουκελάτου, Βασιλική, αναζητά απαντήσεις για πιθανή σύνδεση του Δαλαμάγκα με τη δολοφονία του πατέρα της το 1997.
  • Ο Δαλαμάγκας θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του Βουκελάτου, αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αυτήν την υπόθεση.
  • Η απόφαση για την έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία θα ληφθεί σύντομα και εφόσον εγκριθεί, θα μεταφερθεί εκεί για να δικαστεί.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την έκδοση του Δαλαμάγκα, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις δολοφονίες.
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Interpol και αυστραλιανή αστυνομία τον έψαχναν για 27 ολόκληρα χρόνια, δίνοντας την αμοιβή των 200.000 ευρώ για όποιον γνώριζε κάτι και τελικά συνελήφθη στην Ελλάδα, σε ένα χωριό κοντά στο Αίγιο, σε απομονωμένο οίκημα που είχε μετατρέψει σε φρούριο.

Ο Έλληνας ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και δολοφόνησε άλλον Έλληνα στο Σίδνεϊ, τον Τζορτζ Γιαννόπουλο, πριν από 27 χρόνια, συνελήφθη τελικά από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Κυριακής, με τη σύλληψή του να γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα αυστραλιανά ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η Βασιλική Βουκελάτου, η κόρη του επίσης δολοφονημένου Τιμ Βουκελάτου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με το αν ο Δαλαμάγκας συνδέεται με τη δολοφονία του πατέρα της.

«Ποιος το έκανε;»

Μιλώντας στο «Live News» αποκαλύπτει τι θα έλεγε στον 56χρονο φυγά αν τον είχε μπροστά της, λέγοντας: «Θα τον ρώταγα ‘εσύ το ‘κανες, ποιος το ‘κανε, τι έγινε, γιατί έγινε;’».

Ο πατέρας της πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο αυτοκίνητό του το 1997. Ύποπτος για τη δολοφονία του θεωρήθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες. «Εγώ ήμουν 9 χρόνων. Σαν παιδί που ήμουνα πολύ πονεμένη, να μην έχω τον πατέρα μου όλα τα χρόνια που τον χρειαζόμουνα. Όλοι να με κοιτάνε, να μιλάνε, να λένε, ο καθένας είχε κάτι να πει».

29 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του πατέρα της ακόμα δεν έχει μάθει τον δολοφόνο. Ο Δαλαμάγκας ήταν ανάμεσα στους βασικούς ύποπτους, χωρίς ωστόσο να έχει εξιχνιαστεί ακόμη η υπόθεση.

«Όταν έγινα λίγο πιο μεγάλη, ρώταγα, όλοι λέγανε ‘είχε… κάτι με αυτόν τον Δαλαμάγκα. Αυτός το ‘κανε; Αυτός έβαλε κάποιον να το κάνει; Κάτι έχει γίνει’. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να βρεθούνε, πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πει κάτι», συνέχισε η Βασιλική Βουκελάτου.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του πατέρα της, στον Δαλαμάγκα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου, δύο χρόνια μετά, το 1999, με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ. Ο Έλληνας ομογενής και πατέρας δύο παιδιών μπήκε στη μέση για να χωρίσει έναν καυγά και βρέθηκε μαχαιρωμένος στον λαιμό και το στομάχι μέσα στην κουζίνα του μαγαζιού.

Όταν ρωτήθηκε για τις δύο άγριες δολοφονίες που συγκλόνισαν την ομογένεια της Αυστραλίας, ο Δαλαμάγκας αντί να απαντήσει άρχισε να μιλάει για τον αδερφό του. Οι οικογένειες των θυμάτων τόσο του Γιαννόπουλου όσο και του Βουκελάτου ζητούν την έκδοσή του στην Αυστραλία για να μπορέσει να δικαστεί για τις δολοφονίες των ανθρώπων τους.

Η απόφαση για την έκδοσή του ή μη θα ληφθεί το προσεχές διάστημα. Αν εγκριθεί από τον Έλληνα εισαγγελέα, ο Δαλαμάγκας θα μπορούσε να συνοδευτεί κατευθείαν στο αεροδρόμιο από αστυνομικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και να επιβιβαστεί στην επόμενη πτήση επιστροφής.

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