Δαλαμάγκας: Η προθεσμία που θα μπορούσε να περιπλέξει την έκδοση ενός από τους πλέον καταζητούμενους

Η οικογένεια του θύματος, Τζορτζ Γιαννόπουλου, ελπίζει ότι η σύλληψη του Δαλαμάγκα θα οδηγήσει στην απονομή δικαιοσύνης.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δαλαμάγκας: Η προθεσμία που θα μπορούσε να περιπλέξει την έκδοση ενός από τους πλέον καταζητούμενους
Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 25 χρόνια αναζήτησης για μια θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ το 1999.
  • Η υπόθεση του Δαλαμάγκα ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικά εμπόδια λόγω της αυστηρής 25ετούς παραγραφής στην ελληνική νομοθεσία.
  • Η έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία μπορεί να μην είναι απλή, καθώς το αδίκημα πρέπει να τιμωρείται και στις δύο χώρες εντός της παραγραφής.
  • Η οικογένεια του θύματος, Τζορτζ Γιαννόπουλου, ελπίζει ότι η σύλληψη του Δαλαμάγκα θα οδηγήσει στην απονομή δικαιοσύνης.
  • Η αυστραλιανή και η ελληνική κυβέρνηση καλούνται να συνεργαστούν για την επιστροφή του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για να δικαστεί.
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Η σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Ελλάδα έρχεται λίγα 24ωρα μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας ότι ο χρόνος για να ασκηθεί δίωξη εναντίον του εξαντλείται.

Η έκδοση ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της Αυστραλίας από την Ελλάδα, για μια θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, θα μπορούσε να περιπλακεί από την αυστηρή παραγραφή της Ελλάδας, όπως αναφέρουν τα αυστραλιανά Μέσα.

Ο 56χρονος αναζητείται από τις αυστραλιανές Αρχές για τον θάνατο του Τζορτζ Γιαννόπουλου, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα ενώ είχε μπει στη μέση για να διακόψει έναν καβγά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Παριζιάνα» στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, το 1999.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Δαλαμάγκα, αλλά φέρεται να τράπηκε σε φυγή πριν συλληφθεί, με τους ερευνητές να υποψιάζονται ότι είχε μετακομίσει στην Ελλάδα.

[387534] ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Ο 55ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Γιατί η έκδοσή του μπορεί να μην είναι απλή υπόθεση

Η αστυνομία προσπάθησε να τον εκδώσει το 2003, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι ελληνικές Αρχές ανέλαβαν την υπόθεση, αλλά οι προσπάθειες δίωξής του εγκαταλείφθηκαν το 2007, αφού δεν εντοπίστηκε ποτέ. Το 2019, οι αυστραλιανές Αρχές προσέφεραν αμοιβή 200.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Το 2024, η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) και η οικογένεια του Γιαννόπουλου απηύθυναν έκκληση για βοήθεια, καθώς η 25ετής παραγραφή της υπόθεσης πλησίαζε στο τέλος της.

Εκείνη την εποχή, η αδερφή του, Τούλα Γιαννοπούλου, είπε ότι πίστευε ότι άνθρωποι στην Αυστραλία και στην Ελλάδα βοηθούσαν στην απόκρυψη του Δαλαμάγκα.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η έκδοση μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν το αδίκημα τιμωρείται βάσει της τοπικής νομοθεσίας και εντός της παραγραφής του, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπάθειες επιστροφής του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν νομικά εμπόδια. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εισαγγελίας της Αυστραλίας, δεν επιβεβαίωσε αν είχε υποβληθεί αίτημα έκδοσης στις ελληνικές Αρχές.

Μιλώντας μετά την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου στην Πάτρα, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Δαλαμάγκα, Νίκος Αποστολόπουλος, δήλωσε ότι η ελληνική υπηκοότητα του πελάτη του και η πάροδος του χρόνου σήμαιναν ότι η έκδοση δεν θα έπρεπε να προχωρήσει.

«Υπάρχει διμερής σχέση συνεργασίας με την Αυστραλία, αλλά επειδή η πράξη έχει παραγραφεί βάσει του ελληνικού Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεν μπορεί να εκδοθεί στις αυστραλιανές αρχές», φέρεται να δήλωσε ο Αποστολόπουλος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Είπε ότι η απόφαση σχετικά με την έκδοση του πελάτη του θα ληφθεί τώρα από το Συμβούλιο Εφετών της Ελλάδας. «Ο κύριος νομικός ισχυρισμός μας είναι ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

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Η οικογένεια Γιαννοπούλου ελπίζει σε δικαιοσύνη

Η οικογένεια Γιαννοπούλου φέρεται να δήλωσε ότι ελπίζει ότι η σύλληψη του Δαλαμάγκα σημαίνει ότι η δικαιοσύνη «μπορεί επιτέλους να αποδοθεί».

Εξέφραζαν την ελπίδα ότι η αυστραλιανή και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργάζονταν για να διασφαλίσουν ότι ο Δαλαμάγκας θα επέστρεφε για να παρουσιαστεί σε αυστραλιανό δικαστήριο, σύμφωνα με δήλωση σε ρεπορτάζ του Nine News.

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