Στον εισαγγελέα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας μετά από 27 χρόνια καταζητούμενος - Δείτε βίντεο

Ο 55χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Αιγίου, όπου σύμφωνα με τις Αρχές ζούσε τα τελευταία 27 χρόνια χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας»

Στον εισαγγελέα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας μετά από 27 χρόνια καταζητούμενος - Δείτε βίντεο

Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από το 1999 για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία, συνελήφθη στην Αιγιάλεια μετά από διεθνές ένταλμα της Interpol.
  • Ζούσε επί περίπου 18 χρόνια στην περιοχή χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας και το όνομα «Αντώνης Τζίμας».
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αντιτίθεται στην έκδοσή του στην Αυστραλία, επικαλούμενος την ελληνική υπηκοότητα.
  • Στον Τζέιμς Δαλαμάγκα προστέθηκαν κατηγορίες για πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή μετά την κατάσχεση βαλλίστρας και στιλέτου στο σπίτι του.
  • Ο πατέρας και η σύντροφός του κρατούνται για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ την τελική απόφαση για την έκδοση θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.
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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο 56χρονος που συνελήφθη στην Αιγιάλεια μετά από διεθνές ένταλμα αναζήτησης της Interpol Αυστραλίας για υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε συγκλονίσει την ελληνική ομογένεια το 1999.

Ο 56χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές ζούσε επί περίπου 18 χρόνια στην περιοχή του Άλσους Αιγιαλείας χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, συνελήφθη την Κυριακή έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Δείτε το βίντεο με τη μεταγωγή του που φέρνει στο φως το Newsbomb:

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον στη δικαστική της φάση, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται αρχικά ενώπιον του εισαγγελέα. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στο Αίγιο, όπου θα αντιμετωπίσει και τις κατηγορίες που σχετίζονται με πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή.

Κομβικό ζήτημα αποτελεί το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία, για το οποίο θα αποφανθεί το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 56χρονος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αντιτίθεται στην έκδοσή του, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την ελληνική του υπηκοότητα.

Παράλληλα, υπό κράτηση βρίσκονται ο πατέρας και η σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας καταζητούνταν από το 1999 για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Οι αυστραλιανές Αρχές είχαν εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες εντοπισμού του, προσφέροντας μάλιστα χρηματική αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., αξιοποιώντας στοιχεία που διαβιβάστηκαν μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό του στην Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε διακριτικά με τη σύντροφό του, αποφεύγοντας τις πολλές κοινωνικές επαφές και χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι όπου διέμενε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία βαλλίστρα και ένα στιλέτο, ευρήματα που προσθέτουν νέες κατηγορίες σε βάρος του.

Η σύλληψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τις ελληνικές διωκτικές αρχές, καθώς ο καταζητούμενος φέρεται να κατάφερε να παραμένει εκτός εντοπισμού για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

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