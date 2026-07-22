Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική Αθηνών - Λαμίας από απόψε μέχρι τον Σεπτέμβρη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα λάβουν χώρα λόγω εργασιών επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Λυκόβρυσης απόαπόψε έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο Μεσόβαθρο της Άνω Διάβασης του Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 22-7-2026 έως 1-9-2026, κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες από τις 23:00΄ έως τις 06:00΄ της επομένης, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 14-8-2026 έως και 17-8-2026, κατά το οποίο δεν θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, ως εξής:

-Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στη διατομή της οδού, από τη χ/θ 18,100 έως τη χ/θ 18,950, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στη διατομή της οδού, από τη χ/θ 19,300 έως τη χ/θ 18,590, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα είναι προσωρινή και η σήμανση για τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας θα απομακρύνεται μετά τη λήξη των εργασιών.Το μέγιστο μήκος αποκλεισμού της αριστερής λωρίδας δεν θα ξεπερνάει τα (0,410)χλμ. και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.