Σπάνια ανακάλυψη στο Κονγκό: Νέο είδος μαϊμούς εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες δεκαετιών

Από μια θολή φωτογραφία το 2008 στην επιστημονική επιβεβαίωση – Τι αποκαλύπτει η γενετική ανάλυση για το νέο είδος

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σπάνια ανακάλυψη στο Κονγκό: Νέο είδος μαϊμούς εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες δεκαετιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Επιστήμονες εντόπισαν νέο είδος μαϊμούς κολοβού στο Εθνικό Πάρκο Λομάμι της Δημοκρατίας του Κονγκό, με την ονομασία Colobus congoensis ή «Likweli».
  • Το είδος διαχωρίστηκε εξελικτικά από τον πλησιέστερο συγγενή του πριν από 4 έως 5 εκατομμύρια χρόνια, όπως επιβεβαιώθηκε από γενετικές, ανατομικές και ακουστικές αναλύσεις.
  • Το νέο είδος είναι μικρότερο σε μέγεθος, ζυγίζει περίπου 7 κιλά και έχει χαρακτηριστικά όπως μαύρη γούνα, πορτοκαλί χείλη και μεγάλα αναδιπλούμενα αυτιά.
  • Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους είναι περιορισμένη και ο πληθυσμός του μικρός, με μόλις 114 θεάσεις καταγεγραμμένες σε έκταση 2.300 τ.χλμ. μεταξύ 2018 και 2022.
  • Λόγω της απειλής από τοπικό κυνήγι και της περιορισμένης εξάπλωσης, ζητείται η άμεση ένταξη του Colobus congoensis στη λίστα ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
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Όταν γίνονται γνωστές ειδήσεις για την ανακάλυψη κάποιου νέου είδους στο ζωικό βασίλειο, οι πιθανότητες είναι συνήθως εννέα στις δέκα να πρόκειται για κάποιο θαλάσσιο θαλάσσιο σαλιγκάρι των βυθών ή κάποια αράχνη. Ωστόσο, μια εξαιρετικά σπάνια είδηση που καταφθάνει από τη Δημοκρατία του Κονγκό αποτελεί τη λαμπρή εξαίρεση στον κανόνα. Επιστήμονες ταυτοποίησαν ένα νέο είδος μαϊμούς κολοβού, σημειώνοντας μόλις την πέμπτη ανάλογη ανακάλυψη πιθήκου στην αφρικανική Ήπειρο κατά τα τελευταία 75 χρόνια επιστημονικών ερευνών. Το εν λόγω πλάσμα, που διακρίνεται για τη μαύρη γούνα του, το αθώο βλέμμα του και τα ιδιαίτερα εντυπωσιακά πορτοκαλί χείλη του, φέρει την επιστημονική ονομασία Colobus congoensis, ενώ οι ντόπιοι στο Εθνικό Πάρκο Λομάμι το αποκαλούν «Likweli».

Η συγκεκριμένη μαϊμού παρέμενε καλά κρυμμένη στις απομονωμένες περιοχές της λεκάνης του Κονγκό, διαφεύγοντας από την προσοχή των ερευνητών παρά τις δεκαετίες επιστημονικών αποστολών στην Κεντρική Αφρική. Το μυστήριο γύρω από την ύπαρξή της ξεκίνησε το 2008, όταν ερευνητές κατάφεραν να καταγράψουν μια μερικώς καλυμμένη φωτογραφία του ζώου. Μία δεκαετία αργότερα, οι επιστήμονες συνάντησαν ξανά το ζώο, εξασφαλίζοντας μια πολύ πιο καθαρή εικόνα, γεγονός που πυροδότησε εντατικές έρευνες για την ταυτοποίησή του.

Πρόσφατες γενετικές, ανατομικές αλλά και ακουστικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι ο πίθηκος αυτός αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή εξελικτική γραμμή, η οποία διαχωρίστηκε από τον πλησιέστερο γνωστό συγγενή του, τον μαύρο κολοβό, πριν από 4 έως 5 εκατομμύρια χρόνια. Ο Κονγκολέζος επιστήμονας Τζούνιορ Αμπόκο, συν-συγγραφέας της σχετικής δημοσίευσης, χαρακτήρισε την ανακάλυψη συναρπαστική και βαθιά προσωπική, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική βιοποικιλότητα της πατρίδας του που παραμένει ακόμη ανεξερεύνητη.

Το νέο αυτό είδος είναι μικρότερο σε μέγεθος σε σύγκριση με τους συγγενείς του, ζυγίζοντας περίπου 7 κιλά, ενώ ξεχωρίζει για τη λεία γούνα του που αντανακλά το φως, τις έντονες γραμμές του προσώπου του που σχηματίζονται από μακριές μαύρες τρίχες, τα μεγάλα αναδιπλούμενα αυτιά του και ορισμένα λευκά χαρακτηριστικά σημάδια.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την επιβίωση του είδους. Όπως δήλωσε ο Αμπόκο, το «Likweli» καταλαμβάνει μια πολύ περιορισμένη γεωγραφική έκταση σε σχέση με άλλους κολοβούς. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μεταξύ 2018 και 2022, καταγράφηκαν 114 θεάσεις σε μια έκταση περίπου 2.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ σε συνεντεύξεις με κατοίκους από 52 γειτονικά χωριά, μόλις σε 8 από αυτά ανέφεραν ότι είχαν δει ποτέ το συγκεκριμένο ζώο.

Εξαιτίας του μικρού πληθυσμού του, της περιορισμένης εξάπλωσής του αλλά και του γεγονότος ότι αποτελεί στόχο τοπικών κυνηγών, οι επιστήμονες ζητούν με επίσημη σύστασή τους την άμεση ένταξη του Colobus congoensis στη λίστα των ειδών που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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