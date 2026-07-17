Μανίλα: Έξαλλοι οι Φιλιππινέζοι για τη μαϊμού ΑΙ της Κίνας - Δείτε το βίντεο που τους εξόργισε

Τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο ΑΙ όπου οι Φιλιππινέζοι απεικονίζονται ως «δειλή μαϊμού»

Δέσποινα Σοφιανίδου

Μανίλα: Έξαλλοι οι Φιλιππινέζοι για τη μαϊμού ΑΙ της Κίνας - Δείτε το βίντεο που τους εξόργισε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα κινεζικά κρατικά μέσα δημοσίευσαν βίντεο ΑΙ που απεικονίζει τους Φιλιππινέζους ως «δειλή μαϊμού» και υποτελείς των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τη Μανίλα.
  • Το βίντεο παρουσιάζει μια μαϊμού με πουκάμισο των Φιλιππίνων σε μια σκηνή καραόκε σε βάρκα με όπλα αμερικανικών και ιαπωνικών σημαιών, που στο τέλος πετιέται στη θάλασσα και ανατινάζεται.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων ζήτησε την αφαίρεση του βίντεο, θεωρώντας το ακατάλληλο και διχαστικό για τις διμερείς σχέσεις.
  • Το υπουργείο Άμυνας των Φιλιππίνων χαρακτήρισε το βίντεο «περιφρονητική προπαγάνδα» και κατήγγειλε την ηθική κατάπτωση της κινεζικής προπαγάνδας.
  • Το βίντεο κυκλοφόρησε εν μέσω εντάσεων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου η Κίνα αγνοεί απόφαση της Χάγης που απορρίπτει τους επεκτατικούς ισχυρισμούς της στην περιοχή.
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Την έντονη αντίδραση της Μανίλας προκάλεσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που υπονοεί τους Φιλιππινέζους ως «μαϊμούδες» και υποτελείς των Αμερικανών και των Ιαπώνων.

Πρόσφατα η China Daily, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου μία «δειλή και φοβισμένη» μαϊμού - δημιούργημα ΑΙ, που φοράει ένα πουκάμισο των Φιλιππίνων αναγκάζεται να ανέβει σε μια σκηνή που βρίσκεται σε μια ξεχαρβαλωμένη σκηνή καραόκε που έχει στηθεί σε μια βάρκα. με όπλα που φέρουν σημαίες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Αφού τον επέπληξαν επειδή τραγούδησε λάθος τραγούδι, στη συνέχεια του δείχνουν ένα φύλλο που γράφει «Διαιτητική απόφαση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας» πριν πεταχτεί στη θάλασσα και ανατιναχτεί από ένα κανόνι νερού.

Το βίντεο έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ φιλιππινέζικων και κινεζικών σκαφών στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ιδιαίτερα γύρω από τα νησιά Spratly και το Scarborough Shoal. Η κινεζική ακτοφυλακή έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει κανόνια νερού υψηλής πίεσης εναντίον σκαφών των Φιλιππίνων στα αμφισβητούμενα ύδατα, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς.

Απαιτώντας την αφαίρεση του κλιπ, το υπουργείο Εξωτερικών της Μανίλα είπε: «Η διαφωνία για νομικά και πολιτικά ζητήματα δεν δικαιολογεί την προσφυγή σε ενοχλητικές εικόνες, οι οποίες δεν έχουν θέση στον πολιτικό δημόσιο λόγο ενός υπεύθυνου κράτους». «Τέτοιες εικόνες και παραπληροφόρηση χρησιμεύουν μόνο για να διευρύνουν τη δυσπιστία μεταξύ των Φιλιππίνων και της Κίνας», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας των Φιλιππίνων χαρακτήρισε το βίντεο ως «περιφρονητική προπαγάνδα» και δήλωσε ότι «εκθέτει την ηθική και πνευματική χρεοκοπία της μηχανής προπαγάνδας της Κίνας». «Η πρόσφατη έξαρση της σχιζοφρενικής συμπεριφοράς του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος είναι πολύ σαφής για να αγνοηθεί ή να αγνοηθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γκίλμπερτ Τεοντόροo.

Την προηγούμενη εβδομάδα συμπληρώθηκε μια δεκαετία από τότε που το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε υπέρ των Φιλιππίνων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επεκτατικές αξιώσεις της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας δεν είχαν νομική βάση βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ωστόσο, το Πεκίνο αγνόησε την απόφαση, δηλώνοντας ότι το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία.

Το κλιπ μαϊμού είναι ένα από μια σειρά κλιπ και γελοιογραφιών που δημοσίευσε η China Daily στο Facebook τις τελευταίες εβδομάδες, κοροϊδεύοντας τις ενέργειες των Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Περιλαμβάνουν απεικονίσεις της Μανίλας ως κλόουν και φιδιού, μεταξύ άλλων.

Οι κινεζικές αρχές δεν απάντησαν στην επίπληξη των Φιλιππίνων.

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