Ιαπωνία: Ο μικρός πίθηκος Punch δεν είναι πια μόνος - Βρήκε τη σύντροφό του, παίζουν και φιλιούνται

Viral για ακόμη μία φορά γίνεται η μικρή μαϊμού Punch, που συγκίνησε εκατομμύρια όταν απομονώθηκε στον ζωολογικό πάρκο, κρατώντας ένα λούτρινο παιχνίδι. Αυτή τη φορά όμως συγκινεί με την νέα του παρέα.

Τα νέα πλάνα από τον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία δείχνουν πως ο Punch δεν είναι πια μόνος. Αντίθετα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση με μια θηλυκή μαϊμού, γνωστή ως Momo-chan.

Οι δυο τους καταγράφηκαν να παίζουν, να αγκαλιάζονται, να κυνηγιούνται, ακόμη και να φιλιούνται. Σκηνές που δείχνουν πως ο μικρός Punch έχει αφήσει πίσω του τη μοναξιά και δεν παύει να είναι αξιολάτρευτος.

Η νέα του «σχέση» που συγκινεί

Η παρουσία της Momo-chan φαίνεται να έχει αλλάξει εντελώς τη συμπεριφορά του Punch, ο οποίος πλέον δείχνει πιο κοινωνικός και παιχνιδιάρης.

?? Punch has found his other half



His new companion turned out to be the same color as the plush “mom” he used to carry everywhere. pic.twitter.com/5W57rUliwR — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Παρόλο που σιγά σιγά, θα αποχωριστεί το λούτρινό του, φαίνεται πως δεν τον εμποδίζει κάτι να δημιουργήσει δεσμούς με τα άλλα πρωτεύοντα του ζωολογικού κήπου. Οι εικόνες των δυο τους κάνουν ξανά τον γύρο του διαδικτύου, αυτή τη φορά όμως για έναν πολύ πιο χαρούμενο λόγο.

Το λούτρινο που έγινε παρηγοριά

Ο Punch είχε γίνει viral όταν εμφανίστηκε να κρατά σφιχτά ένα λούτρινο – που του είχαν δώσει οι φροντιστές αφού εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του – βρίσκοντας σε αυτό παρηγοριά, ενώ δυσκολευόταν να ενταχθεί στην ομάδα.

Punch little jump is so adorable ? pic.twitter.com/lfA9cB6C90 — kira ? (@kirawontmiss) February 25, 2026

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Shigekazu Mizushina, στόχος ήταν ο μικρός να αποκτήσει σταδιακά ανεξαρτησία και να μη χρειάζεται πλέον το παιχνίδι - όπως και συμβαίνει.

Τι ισχύει τελικά με το «bullying»

Παρά τη συγκίνηση που προκάλεσε η ιστορία του, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου επιμένουν ότι ο Punch δεν υπήρξε θύμα bullying.

Poor little Punch got bullied again, so he ran to his plushie and caretaker.https://t.co/dXhhQ9sxgc — Massimo (@Rainmaker1973) March 6, 2026

Όπως ανέφεραν, η συμπεριφορά των άλλων μακάκων απέναντί του εντάσσεται στη φυσιολογική ιεραρχία της ομάδας, όπου τα πιο κυρίαρχα μέλη επιβάλλουν «πειθαρχία» στα νεότερα.

Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν πως δεν έχει καταγραφεί σοβαρή επιθετικότητα, καλώντας το κοινό να στηρίζει την προσπάθεια του Punch να ενταχθεί, αντί να τον λυπάται.

