Δούρου και Κωνσταντοπούλου δεν θα πάνε στο Προεδρικό για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Snapshot Η Ρένα Δούρου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα παραστούν στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Η Ρένα Δούρου καταγγέλλει τη συμμετοχή νοσταλγών της χούντας, ακροδεξιών και αναθεωρητών της ιστορίας στην εκδήλωση, θεωρώντας ότι προσβάλλεται η μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγει να τιμήσει τον αντιδικτατορικό αγώνα σε ιστορικούς τόπους μνήμης αντί να παραστεί στη δεξίωση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις υπό τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να ελέγχεται και δεν θα έπρεπε να κατέχει την πολιτειακή θέση που κατέχει. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα παραστούν στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Όπως τονίζεται στην επιστολή της προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται στην επιστολή της Ρένας Δούρου.

Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τούς τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις.

Ομοίως, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της αποψινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τίτλο: «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη», δήλωσε: «Είναι αυτονόητο όπως και πέρυσι έτσι και φέτος και όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται (ως πρώην πρόεδρος της Βουλής) και σίγουρα να μην κοσμεί τη θέση του πρώτου τη τάξη πολιτειακού παράγοντα».

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