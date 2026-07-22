Εορτολόγιο 23 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται ο προφήτης Ιεζεκιήλ, η Οσία Πελαγία η Τηνία και ο Άγιος Θύρσος (Θέρισσος) ο Επίσκοπος Καρπασίας.

Γιορτάζεται επίσης η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Φωκά του Ιερομάρτυρα εκ Σινώπης.

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ

Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ ήταν ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Γεννήθηκε στην Ιουδαία το 620 π.Χ., ήταν γιος ιερέα και έζησε τον καιρό του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Πριν πέσει σε αιχμαλωσία το Ισραήλ ήταν ιερέας στο Ναό του Σολομώντα.

Οδηγήθηκε αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα μετά την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 597 π.Χ. Εκεί κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα το 593 π.Χ. και έδρασε μεταξύ των εξόριστων συμπατριωτών του. Το όνομά του σημαίνει «ο Θεός είναι δυνατός« ή «Εκείνος που ο Θεός δυναμώνει».

Η Οσία Πελαγία η Τηνία

Η Πελαγία ήταν κόρη του παπά Νικηφόρου Νεγρεπόντη. Η μητέρα της ήταν από τον Τριπόταμο της Τήνου και άνηκε στην οικογένεια Φραγκούλη. Γεννήθηκε το 1752 μ.Χ. στο χωριό Κάμπο της Τήνου και το κοσμικό της όνομα ήταν Λουκία. Από 12 χρονών έδειχνε σημάδια έντονης επιθυμίας να αφιερωθεί και να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Έχοντας χάσει τον πατέρα της και με τη μητέρα της να τα βγάζει δύσκολα πέρα, πήγε να μείνει σε συγγενείς στον Τριπόταμο. Εκεί επισκεπτόταν μία θεία της που ήταν μοναχή έως ότου έγινε και η ίδια.

Η Οσία Πελαγία έκανε, με τις πρεσβείες της Παναγίας και τη χάρη του Θεού, αρκετά θαύματα πριν και μετά τον θάνατο της, ο όποιος ήλθε στις 28 Απριλίου 1834 μ.Χ.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: Ιεζεκιήλ, Πελαγία και Πελάγιος.

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