Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τρία οχήματα, τραυμάτισε έναν άνδρα και χάλασε μια πρόταση γάμου

Ένας 68χρονος αλλοδαπός αμερικανικής καταγωγής, έσπειρε τον πανικό μετά από επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Καλαθά Χανίων και συνελήφθη.

Ο 68χρονος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τις διαδοχικές συγκρούσεις προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, ενώ σημειώθηκε και ένας ελαφρύς τραυματισμός ενός άνδρα που βρισκόταν στο σημείο.

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