Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η ανάρτηση της μητέρας της

Ακριβώς 14 χρόνια μετά την τραγωδία της Πάρου, η μητέρα της Μυρτούς μιλά για τον αγώνα, τον πόνο και την αγάπη προς την κόρη της που δεν σταματά

Newsbomb

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η ανάρτηση της μητέρας της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σήμερα συμπληρώνονται 14 χρόνια από την επίθεση που καθήλωσε τη Μυρτώ σε αναπηρικό αμαξίδιο και άλλαξε τη ζωή της και της οικογένειάς της.
  • Η μητέρα της Μυρτούς περιγράφει τον καθημερινό αγώνα, τον πόνο και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει να παλεύει για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.
  • Η μητέρα ζητά σεβασμό και ουσιαστική υποστήριξη και εκφράζει ευγνωμοσύνη προς όσους στέκονται αληθινά δίπλα τους.
  • Εκφράζει την ελπίδα ότι η επιστήμη στο μέλλον θα φέρει λύσεις που σήμερα φαίνονται αδύνατες.
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Συμπληρώνονται 14 χρόνια σήμερα, 22 Ιουλίου, από τη βάρβαρη επίθεση που καθήλωσε τη Μυρτώ σε αναπηρικό αμαξίδιο και άλλαξε για πάντα τη ζωή της και της οικογένειάς της. Η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, περιγράφει τον καθημερινό αγώνα, τον πόνο και την οργή της, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει να παλεύει για το παιδί της και για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων με αναπηρία.

«Προσπαθώ να ξεγελάσω τον εαυτό μου λέγοντας πως η ζωή συνεχίζεται όταν σε βλέπω να χαμογελάς. Όμως, όταν κοιτάζω γύρω μου, ξέρω πως για εσένα η ζωή άλλαξε για πάντα. Είναι ακίνητη, καθηλωμένη σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, σιωπηλή από ένα στόμα που δεν μιλά, αλλά κραυγάζει.

Όταν με ρωτούν “τι κάνει η Μυρτώ;”, απαντώ πάντα «μια χαρά, σταθερά όπως ήταν». Όχι γιατί αυτή είναι όλη η αλήθεια, αλλά γιατί δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που δεν φαίνεται. Αυτό που είναι κλεισμένο βαθιά στην ψυχή και στο μυαλό. Μόνο όποιος ζει κάτι παρόμοιο, μπορεί πραγματικά να καταλάβει. Δεν κατηγορώ κανέναν. Είναι ανθρώπινο, όσο κι αν κάποιος συμπονεί και στεναχωριέται, η ζωή του να συνεχίζει μετά από λίγο. Για εμάς όμως αυτό δεν είναι μια στιγμή. Είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό», επισημαίνει μεταξύ άλλων.

«Η πραγματικότητα είναι εδώ. Είναι μέσα σου, Μυρτώ μου. Είναι μέσα μου. Και μόνο εμείς τη γνωρίζουμε. Προσπαθώ όσο μπορώ να σου δίνω εικόνες, στιγμές χαράς, εμπειρίες. Να βγαίνουμε έξω, να πηγαίνουμε όπου πιστεύω ότι θα χαρείς. Παρόλο που η χώρα μας ακόμη δυσκολεύεται να δώσει τον χώρο και τον σεβασμό που αξίζουν οι άνθρωποι με κινητική αναπηρία.

Κάποτε θα μάθουμε. Κάποτε τα ίσα δικαιώματα δεν θα είναι μόνο γραμμένα στα χαρτιά. Μέχρι τότε, θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη μου τη δύναμη. Θα σε σηκώνω, όσο κι αν πονάει το σώμα μου, όσο κι αν κουράζομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε πάω εκεί όπου υπάρχει πρόσβαση, εκεί όπου μπορείς να πάρεις λίγη χαρά, λίγη ευτυχία. Για να δω αυτό το χαμόγελό σου.

Θα συνεχίσω να παλεύω για τα δικαιώματα που υπάρχουν στα χαρτιά αλλά πολλές φορές γίνονται πράξη μόνο μετά από αγώνα, φωνές, προσπάθεια και εξάντληση», τονίζει ακόμη η κυρία Κοτρώτσου.

«Καλύτερα κάποιοι να σωπαίνουν, να ευχαριστούν τον Θεό για όσα έχουν και να μην πληγώνουν με λόγια ανθρώπους που ήδη κουβαλούν έναν καθημερινό αγώνα.

Δεν ζήτησα τίποτα από κανέναν. Δεν θέλω οίκτο. Δεν θέλω λύπηση. Τον οίκτο τον απεχθάνομαι. Δεν χρειάζομαι ανθρώπους που απλώς κοιτούν από μακριά. Δεν χρειάζομαι λόγια χωρίς ουσία.

Υπάρχουν όμως λίγοι άνθρωποι που στάθηκαν πραγματικά δίπλα μας. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί δεν χρειάστηκε ποτέ να ρωτήσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί.

Θα περπατάμε με τον δικό μας τρόπο. Θα γελάμε μαζί. Θα κρατάμε ό,τι μικρό και όμορφο μπορούμε να βρούμε.

Λίγα; Ναι, λίγα. Αλλά αυτά είναι τα δικά μας.

Και θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε πως κάποτε η επιστήμη θα φέρει κάτι που σήμερα μοιάζει αδύνατο. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, Μυρτώ μου. Για πάντα», ολοκλήρωσε στο συγκινητικό της μήνυμα προς την κόρη της.

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