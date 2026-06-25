Μυρτώ της Πάρου: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της - «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

Snapshot Η μητέρα της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη, Μαρία Κοτρότσου, εξέφρασε δημόσια την αγάπη και δύναμη που αντλεί από την κόρη της μέσω συγκινητικής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Μυρτώ δέχθηκε βίαιη επίθεση στην Πάρο το 2012, που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς και συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή της.

Η αποκατάσταση της Μυρτώς είναι συνεχής και δύσκολη, με τη μητέρα της να παραμένει σταθερά στο πλευρό της.

Η τελευταία ανάρτηση της μητέρας περιείχε τη φράση «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά», η οποία συγκίνησε φίλους και ακολούθους.

Η οικογένεια λαμβάνει ευχές και στήριξη από το κοινό, αναδεικνύοντας τον γενναίο αγώνα που δίνει η Μυρτώ. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη, Μαρία Κοτρότσου, εκφράζοντας την αγάπη και τη δύναμη που αντλεί καθημερινά από την κόρη της.

Η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη έγινε γνωστή στο πανελλήνιο μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε στις 22 Ιουλίου 2012 στην Πάρο, κατά τη διάρκεια των διακοπών της με την οικογένειά της. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς, με τις συνέπειες να επηρεάζουν μέχρι και σήμερα τη ζωή της, ενώ ο αγώνας της αποκατάστασης συνεχίζεται αδιάκοπα.

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, η μητέρα της παραμένει στο πλευρό της, μοιραζόμενη συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους και μηνύματα αγάπης και αισιοδοξίας.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Facebook, η Μαρία Κοτρότσου δημοσίευσε φωτογραφία της κόρης της και τη συνόδευσε με τη λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά φράση: «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά».

Τα λόγια της συγκίνησαν φίλους και ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στη Μυρτώ και στην οικογένειά της.

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