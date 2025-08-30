Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

Μία διαφορετική ανάρτηση, μάθημα ανθρωπιάς και ζωής από τη μητέρα της Μυρτώς, η ιστορίας της οποίας συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν Πακιστανό στην Πάρο, που την άφησε να παλεύει για τη ζωή της και πλέον να βρίσκεται καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η Μαρία Κοτρώτσου, απευθύνει το δικό της ευχαριστώ σε μία συγκινητική ανάρτηση, για τη δυνατότητα που δόθηκε στην κόρη της να απολαμβάνει τη θάλασσα με τη βοήθεια του Seatrac, το οποίο επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να είναι ανεξάρτητα, ακόμα και να κολυμπήσουν, χωρίς βοήθεια. Αποτελείται από έναν μηχανισμό σταθερής τροχιάς στον οποίο ένα αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να μετακινηθεί μέσα και έξω από το νερό, ενώ χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια ως μοναδική πηγή ενέργειας.

Η ανάρτησή της μητέρας

«Η ΜΥΡΤΩ μου λατρεύει το κολύμπι. Ίσως είναι μια από τις λίγες απολαύσεις που της έχουν απομείνει. Ευχαριστώ < TOMPEA-SEATRAC> Το έχω πει τόσες φορές μέσα μου που αισθάνθηκα την ανάγκη να το φωνάξω: «Να είναι καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάστηκαν πάνω σε μια μοναδική εφεύρεση που δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπορούν να απολαμβάνουν αυτό που στην Ελλάδα μας είναι το κυριότερο τουριστικό αγαθό: Το κολύμπι στην Θάλασσα!» και αυτή η εφεύρεση ξεκίνησε από την Ελλάδα! Και θα έλεγα με περηφάνεια ότι πρωτοπορούμε σ' αυτό, γιατί δεν είναι πλέον κάτι δυσεύρετο… Υπάρχει σε τόσες πολλές παραλίες στην Ελλάδα! και το κυριότερο? είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Παίρνεις ένα σωσίβιο, ένα καρεκλάκι μια ομπρέλα θαλάσσης από το σπίτι σου και απολαμβάνεις τον ήλιο και την θάλασσα!!! Βγείτε έξω δοκιμάστε το! αξίζει! Εντυπωσιάστηκα ακόμη περισσότερο όταν έμαθα ότι σιγά-σιγά επεκτείνεται και σε άλλα κράτη: Ιταλία, Κροατία, Ελβετία , Γερμανία, Αμπού Ντάμπι. Μακάρι να ασχοληθούν και άλλοι Έλληνες για να κάνουν την ζωή των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα πιο εύκολη. Και να προτείνω κάτι: αφού δεν μπορούν να φτιάξουν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια στη χώρα μας ας φτιαχτούν αναπηρικά αμαξίδια που θα μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν εύκολα και αβίαστα στα πεζοδρόμια και τις κλειστές ράμπες. Κάποιος οικονομικός μηχανισμός θα μπορούσε εφευρεθεί ώστε να ενσωματωθεί στα αμαξίδια, που δεν θα στοιχίζει μια περιουσία και θα βοηθούσε στην καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το μυαλό των Ελλήνων είναι πολυμήχανο! Τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που θα υπάρχει χώρος για νέες εφευρέσεις, ώστε να μπορούμε και εμείς να βγάζουμε έξω τα παιδιά μας για λίγη χαρά και ευχαρίστηση, χωρίς υπεράνθρωπες προσπάθειες, χωρίς κούραση χωρίς αγανάκτηση, χωρίς απελπισία, χωρίς πόνο, χωρίς να νιώθουμε αδύναμοι! Και πάλι μπράβο σ αυτούς που το σκέφτηκαν και υλοποίησαν το TOMPEA SEATRAC, έχω δει πολύ κόσμο να το χρησιμοποιεί και να χαίρεται. Έχω μιλήσει μαζί τους και ξέρω ότι τώρα που βλέπουν την ανάρτησή μου θα συμφωνήσουν μαζί μου! Φτάνει πια με όλα τα ανούσια καταθλιπτικά και άσχημα που ακούμε και βλέπουμε καθημερινά! Ας δούμε και τα θετικά και ας ευχαριστηθούμε λίγο αντί να μαυρίζουμε την ψυχή μας με όλα τα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας….

