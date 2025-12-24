Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατάφερε για ακόμα μια φορά να κλέψει την παράσταση με την εμφάνισή της.

Σήμερα μέσω ανάρτησης στα social media η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», ανέφερε στο μήνυμά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. ???? pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH

— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025



Οι τυπικές ευχές της δεν θα έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση αν μια προσεκτική ματιά στην φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτησή της δεν παρέπεμπε στο «φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο» πριν από δέκα χρόνια. Επίτηδες ή κατά λάθος η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατάφερε να γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Το χρονικό της διαμάχης για το φόρεμα

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26/2/2015 το βράδυ, μια χρήστης του Tumblr η οποία χρησιμοποιούσε το όνομα Swiked —πρόκειται για την 21χρονη Κέιτλιν Μακνίλ, μια επίδοξη τραγουδίστρια από τη Σκοτία— έγραψε το μήνυμα: «Παιδιά, βοηθήστε με, σας παρακαλώ! Αυτό το φόρεμα είναι άσπρο και χρυσό ή μπλε και μαύρο; Οι φίλοι μου και εγώ δεν συμφωνούμε, έχουμε φρικάρει!».

Η Swiked επισύναψε και μια φωτογραφία του φορέματος: «Αν αυτό το φόρεμα δεν είναι χρυσό, όλη μου η ζωή είναι ένα ψέμα, θα κλάψω, μοιραστείτε το ως τη NASA, πρέπει να βρούμε μια απάντηση».

Ο ιστότοπος Buzzfeed εντόπισε μάλιστα την ανάρτηση αυτή και έκτοτε το διαδίκτυο έχει γεμίσει σχόλια και αναλύσεις για το #TheDress.

Δεκατέσσερις ώρες μετά, σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν επισκεφθεί τη σελίδα του Buzzfeed, με το 72% αυτών να υποστηρίζουν ότι το φόρεμα είναι άσπρο και χρυσό και το 28% να επιμένει ότι είναι μπλε και μαύρο.

Στη διαμάχη έχουν εμπλακεί και διάσημοι αστέρες, όπως η Κιμ Καρντάσιαν που διερωτάται: «Τι χρώμα είναι αυτό το φόρεμα; Εγώ βλέπω άσπρο και χρυσό. Ο Κάνιε (Γουεστ, ο τότε σύζυγός της) μαύρο και μπλε. Ποιος έχει αχρωματοψία;», ενώ η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε ότι δεν κατανοεί αυτή τη διαμάχη, νιώθοντας «μπερδεμένη και τρομαγμένη», αν και υποστηρίζει ότι το φόρεμα είναι μπλε και μαύρο…

Από την πλευρά της, η βασίλισσα του Twitter Κέιτι Πέρι, με 66 εκατομμύρια άτομα να την «ακολουθούν», είχε εκφράσει την αγωνία της και δήλωνε ότι ήταν έτοιμη να πάρει «ένα Xanax».

Και ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε αναφέρει στο Twitter ότι το βλέπει μπλε και μαύρο, ενώ αντίθετα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ υποστήριζε ότι είναι άσπρο και χρυσό.

Άλλοι αρνούνταν πάντως να εμπλακούν στη διαμάχη και απλώς σχολίαζαν ότι το φόρεμα είναι άσχημο.

Η Μακνίλ είπε ότι ποτέ δεν περίμενε ότι μια φωτογραφία θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια διαμάχη, ακόμα και μεταξύ των αστέρων του Χόλιγουντ, εξηγώντας ότι απλώς πίστεψε πως οι άνθρωποι που την παρακολουθούν στο Tumblr θα «είχαν μια καλή αντίδραση».

Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το φόρεμα

Η απλή επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτή τη διαμάχη είναι ότι πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη.

Τα αντικείμενα αντανακλούν το φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, ή χρώματα, και ο ανθρώπινος εγκέφαλος καθορίζει το χρώμα ενός αντικειμένου, προσλαμβάνοντας το χρώμα που αντανακλά. Όμως η αντίληψη αυτή μπορεί να αλλάζει επηρεαζόμενη από το χρώμα των γύρω αντικειμένων.

Όπως είχε επισημάνει ο ιστότοπος Wired.com, η ψηφιακή ανάλυση της φωτογραφίας του φορέματος δείχνει ότι ένα από τα κομμάτια της μαύρης δαντέλας στην εικόνα φαίνεται πορτοκαλί. Έτσι, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται το γύρω περιβάλλον σκοτεινό είναι πιθανότερο να δουν το μπλε του φορέματος άσπρο και το μαύρο ως χρυσό. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται το χρώμα.

Το φόρεμα έχει σχεδιάσει η εταιρεία Roman Originals, η οποία είχε αναφέρει στον ιστότοπό της ότι είναι μπλε με μαύρη δαντέλα και κοστίζει 50 λίρες. Επίσης υπάρχει και σε άσπρο, ροζ και κόκκινο, όλα όμως με μαύρη δαντέλα. Παρόλα αυτά η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σχεδιάσει και ένα άσπρο με χρυσό.

«Εμείς βλέπουμε μαύρο και μπλε, αλλά κάποιοι στο γραφείο βλέπουν επίσης χρυσό και άσπρο, τόσο ώστε σκεφτόμαστε να το βγάλουμε σε άσπρο και χρυσό», είχε αναφέρει η Roman Originals, γνωστοποιώντας:

«Ξεπουλήσαμε τα πρώτα 30 λεπτά και έχουμε εφοδιαστεί με περισσότερα σε όλα τα χρώματα και τα μεγέθη».

