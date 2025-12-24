Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

Πώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατάφερε για ακόμα μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της

Newsbomb

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατάφερε για ακόμα μια φορά να κλέψει την παράσταση με την εμφάνισή της.

Σήμερα μέσω ανάρτησης στα social media η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», ανέφερε στο μήνυμά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι τυπικές ευχές της δεν θα έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση αν μια προσεκτική ματιά στην φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτησή της δεν παρέπεμπε στο «φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο» πριν από δέκα χρόνια. Επίτηδες ή κατά λάθος η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατάφερε να γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Το χρονικό της διαμάχης για το φόρεμα

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26/2/2015 το βράδυ, μια χρήστης του Tumblr η οποία χρησιμοποιούσε το όνομα Swiked —πρόκειται για την 21χρονη Κέιτλιν Μακνίλ, μια επίδοξη τραγουδίστρια από τη Σκοτία— έγραψε το μήνυμα: «Παιδιά, βοηθήστε με, σας παρακαλώ! Αυτό το φόρεμα είναι άσπρο και χρυσό ή μπλε και μαύρο; Οι φίλοι μου και εγώ δεν συμφωνούμε, έχουμε φρικάρει!».

Η Swiked επισύναψε και μια φωτογραφία του φορέματος: «Αν αυτό το φόρεμα δεν είναι χρυσό, όλη μου η ζωή είναι ένα ψέμα, θα κλάψω, μοιραστείτε το ως τη NASA, πρέπει να βρούμε μια απάντηση».

forema.jpg

Ο ιστότοπος Buzzfeed εντόπισε μάλιστα την ανάρτηση αυτή και έκτοτε το διαδίκτυο έχει γεμίσει σχόλια και αναλύσεις για το #TheDress.

Δεκατέσσερις ώρες μετά, σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν επισκεφθεί τη σελίδα του Buzzfeed, με το 72% αυτών να υποστηρίζουν ότι το φόρεμα είναι άσπρο και χρυσό και το 28% να επιμένει ότι είναι μπλε και μαύρο.

Στη διαμάχη έχουν εμπλακεί και διάσημοι αστέρες, όπως η Κιμ Καρντάσιαν που διερωτάται: «Τι χρώμα είναι αυτό το φόρεμα; Εγώ βλέπω άσπρο και χρυσό. Ο Κάνιε (Γουεστ, ο τότε σύζυγός της) μαύρο και μπλε. Ποιος έχει αχρωματοψία;», ενώ η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε ότι δεν κατανοεί αυτή τη διαμάχη, νιώθοντας «μπερδεμένη και τρομαγμένη», αν και υποστηρίζει ότι το φόρεμα είναι μπλε και μαύρο…

Από την πλευρά της, η βασίλισσα του Twitter Κέιτι Πέρι, με 66 εκατομμύρια άτομα να την «ακολουθούν», είχε εκφράσει την αγωνία της και δήλωνε ότι ήταν έτοιμη να πάρει «ένα Xanax».

Και ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε αναφέρει στο Twitter ότι το βλέπει μπλε και μαύρο, ενώ αντίθετα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ υποστήριζε ότι είναι άσπρο και χρυσό.

Άλλοι αρνούνταν πάντως να εμπλακούν στη διαμάχη και απλώς σχολίαζαν ότι το φόρεμα είναι άσχημο.

Η Μακνίλ είπε ότι ποτέ δεν περίμενε ότι μια φωτογραφία θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια διαμάχη, ακόμα και μεταξύ των αστέρων του Χόλιγουντ, εξηγώντας ότι απλώς πίστεψε πως οι άνθρωποι που την παρακολουθούν στο Tumblr θα «είχαν μια καλή αντίδραση».

forema6.jpg

Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το φόρεμα

Η απλή επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτή τη διαμάχη είναι ότι πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη.

Τα αντικείμενα αντανακλούν το φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, ή χρώματα, και ο ανθρώπινος εγκέφαλος καθορίζει το χρώμα ενός αντικειμένου, προσλαμβάνοντας το χρώμα που αντανακλά. Όμως η αντίληψη αυτή μπορεί να αλλάζει επηρεαζόμενη από το χρώμα των γύρω αντικειμένων.

Όπως είχε επισημάνει ο ιστότοπος Wired.com, η ψηφιακή ανάλυση της φωτογραφίας του φορέματος δείχνει ότι ένα από τα κομμάτια της μαύρης δαντέλας στην εικόνα φαίνεται πορτοκαλί. Έτσι, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται το γύρω περιβάλλον σκοτεινό είναι πιθανότερο να δουν το μπλε του φορέματος άσπρο και το μαύρο ως χρυσό. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται το χρώμα.

Το φόρεμα έχει σχεδιάσει η εταιρεία Roman Originals, η οποία είχε αναφέρει στον ιστότοπό της ότι είναι μπλε με μαύρη δαντέλα και κοστίζει 50 λίρες. Επίσης υπάρχει και σε άσπρο, ροζ και κόκκινο, όλα όμως με μαύρη δαντέλα. Παρόλα αυτά η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σχεδιάσει και ένα άσπρο με χρυσό.

«Εμείς βλέπουμε μαύρο και μπλε, αλλά κάποιοι στο γραφείο βλέπουν επίσης χρυσό και άσπρο, τόσο ώστε σκεφτόμαστε να το βγάλουμε σε άσπρο και χρυσό», είχε αναφέρει η Roman Originals, γνωστοποιώντας:

«Ξεπουλήσαμε τα πρώτα 30 λεπτά και έχουμε εφοδιαστεί με περισσότερα σε όλα τα χρώματα και τα μεγέθη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βίντεο AI με Τραμπ και Νετανιάχου σε βομβαρδιστικό Β-2 δημοσίευσε το γραφείο του πρωθυπουργού

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 7χρονο αγόρι νεκρό σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Παράνομη ένοπλη επίθεση» ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ - Εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

20:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Υπάλληλοι κλείδωσαν δράστη μέσα σε σούπερ μάρκετ - Έκλεβε προϊόντα από τα ράφια

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του

20:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA δημοσίευσε νέο χάρτη του Σύμπαντος: Το διαστημικό τηλεσκόπιο «SPHEREx» και τα 102 χρώματα του

19:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χριστούγεννα 2025: Μηνύματα ειρήνης έστειλαν στους πιστούς οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ κατά τηλεοπτικών δικτύων: «Ναι» στην ανάκληση αδειών για «100% αρνητικό προς το MAGA» περιεχόμενο

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χειροπέδες στον πρεσβευτή της Πολωνίας - Ύποπτος για υπόθεση πλαστών πτυχίων

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Alarm Phone - «Χάθηκε πλοίο με 117 μετανάστες που ξεκίνησε από τη Λιβύη» - Μόνο ένας επιζών

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Το 2025 ήταν δύσκολο, το 2026 θα είναι ακόμα χειρότερο - Ξεκουραστείτε, θα το χρειαστείτε

19:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Δίπλα σε παιδιά που νοσηλεύονται οι παίκτες της ομάδας

19:21LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Αδειάζει» τη Μέγκαν και λέει ότι προτιμά το χριστουγεννιάτικο δείπνο της πεθεράς του - «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έξοδος μετ’ εμποδίων για τους εκδρομείς - Πού γίνονται εκτροπές οχημάτων

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 7χρονο αγόρι νεκρό σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Alarm Phone - «Χάθηκε πλοίο με 117 μετανάστες που ξεκίνησε από τη Λιβύη» - Μόνο ένας επιζών

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Το 2025 ήταν δύσκολο, το 2026 θα είναι ακόμα χειρότερο - Ξεκουραστείτε, θα το χρειαστείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ