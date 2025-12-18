Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα βρέθηκε απόψε για πρώτη φορά στο υπερσύγχρονο Telekom Center για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ
Αυτή την ώρα διεξάγεται στο Telekom Center στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague η αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Στο Telekom Center βρέθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχοντας στο πλευρό της τον γιό της. Η ίδια δεν κάθεται στα επίσημα αλλά σε θέσεις δίπλα στο παρκέ.
Μάλιστα, φαίνεται πως η Αμερικανίδα πρέσβης είναι λάτρης του μπάσκετ, καθώς από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της έχει παρακολουθήσει ακόμη δύο αναμετρήσεις.
Δείτε φωτογραφίες:
22:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ