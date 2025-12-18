Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

Αυτή την ώρα διεξάγεται στο Telekom Center στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague η αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στο Telekom Center βρέθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχοντας στο πλευρό της τον γιό της. Η ίδια δεν κάθεται στα επίσημα αλλά σε θέσεις δίπλα στο παρκέ.

Μάλιστα, φαίνεται πως η Αμερικανίδα πρέσβης είναι λάτρης του μπάσκετ, καθώς από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της έχει παρακολουθήσει ακόμη δύο αναμετρήσεις.

Δείτε φωτογραφίες:

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ Eurokinissi Sports

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ μαζί με τον γιο της στο Telekom Center Eurokinissi Sports

