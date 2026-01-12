Κακοκαιρία: Θερμαινόμενες αίθουσες για τους άστεγους από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία των αστέγων και των ευάλωτων πολιτών έχει λάβει ο δήμος Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Το βράδυ της Κυριακής (11/1), πληρώματα της Δημοτικής Αστυνομίας διένειμαν κουβέρτες σε άστεγους, ενώ από σήμερα το πρωί θα δρομολογήσουν, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη διανομή sleeping bag και τροφίμων.

Ακόμη, κοινωνικές δομές του δήμου λειτουργούν ως θερμαινόμενοι χώροι, με διευρυμένο ωράριο, για όσες ημέρες διαρκέσει το ψύχος. Πρόκειται για το Υπνωτήριο Αστέγων (Γεωργίου Ανδρέου 13, τηλ. 2310528811), με ωράριο από τις 17.00 έως την επομένη ημέρα στις 10:00 π.μ., το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313 316611), από τις 09:00 και επί 24ωρου βάσεως, το φουαγιέ του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, όλο το 24ωρο και δύο ΚΑΠΗ, το Δ' (Γρ. Λαμπράκη 42) και το Ε' (Αλεξανδρείας 27) από τις 07.00 μέχρι τις 19.00.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους πολίτες πως για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2313 317777 και 2313 317930 (τηλ. κέντρο Δημοτικής Αστυνομίας).

