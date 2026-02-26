Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

Η μητέρα του βρέφους περιγράφει τις δραματικές ώρες στο νοσοκομείο - Μήνυση και ΕΔΕ για την υπόθεση

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος
Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου περιγράφει η κυρία Ανδριάννα, μητέρα του πέντε μηνών βρέφους που πλέον νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο. Όπως καταγγέλλει, ενώ η κατάσταση του παιδιού της επιδεινωνόταν, η παιδίατρος – που βρισκόταν σε εφημερία δεν εμφανίστηκε και, σύμφωνα με την ίδια, καθησύχαζε τους γονείς τηλεφωνικά.

«Ο γιατρός εδώ μας είπε ότι κανονικά το παιδί θα έπρεπε να είναι πεθαμένο. Τα σπυράκια άρχιζαν να αυξάνονται και περιμέναμε μιάμιση ώρα. Δεν υπήρχε παιδίατρος, ήμασταν μόνο με την αγροτική γιατρό και τη νοσοκόμα. Ρωτήσαμε πού είναι η παιδίατρος και μας είπε ότι είναι σε εφημερία on call. Το παιδί μάς έλεγε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και ότι το ελέγχει μέσω τηλεφώνου», είπε η μητέρα στην τηλεόραση του Star.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, η μητέρα μετέφερε το βρέφος στο Νοσοκομείο Ζακύνθου στις 3:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αν και η παιδίατρος φέρεται να ήταν σε επιφυλακή και ειδοποιήθηκε, δεν προσήλθε.

Γύρω στις 6:30 το πρωί, τα συμπτώματα του βρέφους επιδεινώθηκαν σημαντικά. Λίγη ώρα αργότερα, στις 8:15, η παιδίατρος δήλωσε αιφνιδιαστικά αναρρωτική άδεια. Στις 10:30, ιδιώτες παιδίατροι ανέλαβαν την υπόθεση και κινήθηκαν οι διαδικασίες για αεροδιακομιδή, καθώς – όπως αναφέρουν οι γονείς – το παιδί βρισκόταν σε οριακή κατάσταση. Τελικά μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Ρίου.

Η μητέρα υποστηρίζει: «Η παιδίατρος δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ, ενώ ήμασταν ήδη 4 ώρες στο νοσοκομείο. Περίπου στις 6 κάναμε καταγγελία στην αστυνομία. Η παιδίατρος μάς έλεγε «δεν είναι σοβαρό, θα έρθω το επόμενο πρωί». Το παιδί είχε γεμίσει»

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια, το έγγραφο της αναρρωτικής άδειας δεν είχε προσκομιστεί μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Η απάντηση της παιδιάτρου

Η ίδια η παιδίατρος, μιλώντας στο Star, απαντά: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια. Έχουν ειπωθεί πολλές ανακρίβειες για την υπόθεση».

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου

Η οικογένεια του βρέφους προχώρησε σε μήνυση κατά της παιδιάτρου και του Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κύριος Λευτέρης Γιαννάτος, ανέφερε στο Star:
«Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι προφανές ότι όταν ένα παιδάκι πάει στη 1 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο και του λένε ότι είναι καλυμμένο με αντιβίωση και δεν υπάρχει κίνδυνος, και τελικά φεύγει μιάμιση ώρα αργότερα με αεροπλάνο σε τόσο άσχημη κατάσταση και έχει είδους μηνιγγίτιδες, είναι πασιφανές ότι υπάρχουν αμέλειες. Ο χρόνος αυτός είναι κρισιμότατος».

Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

