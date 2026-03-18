Ηράκλειο: Κάλυψαν τρύπα με χαρτόνι και έγραψαν «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ»
Η συγκεκριμένη παρέμβαση προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πολίτες, ενώ σίγουρα δεν εμπνέει ασφάλεια, αφού ο κίνδυνος ατυχήματος παραμένει αισθητός
Μια εικόνα χίλιες λέξεις λέει ο σοφός λαός και στην προκειμένη περίπτωση ταιριάζει σε αυτό που αντίκρυσαν πολίτες σε δρόμο στο Ηράκλειο.
Σε ένα από τους πιο πολυσύχνατους δρόμους της πόλης οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να καλύψουν το κενό μιας τρύπας που υπήρχε αλλά μάλλον πως διορθώθηκε κάπως βιαστικά.
Ηράκλειο: Κάλυψαν τρύπα με χαρτόνι και έγραψαν «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ»
