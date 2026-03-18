Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στα Χανιά - Εγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου στο χωριό Ασκορδαλός του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta 24.gr στο όχημα το οποίο σταμάτησε την πορεία του πάνω σε δέντρο, εγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων.

Για τον απεγκλωβισμό τους στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν.

Ο ηλικιωμένος οδηγός και η σύζυγός του παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.