Ηράκλειο: Τροχαίο με εγκλωβισμό - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών, καθώς ένας οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 06:50 και αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για εκτροπή οχήματος στην οδό Καράτζη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ με δύο οχήματα και έξι άνδρες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, ενώ οι αιτίες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης