Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Λαμίας: Μεγάλες καθυστερήσεις στα Οινόφυτα
Το φορτηγό προσέκρουσε στο διάζωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε στο οδόστρωμα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Οινοφύτων, καθώς ανατράπηκε φορτηγό.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, το όχημα προσέκρουσε στο διάζωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε στο οδόστρωμα, ενώ από το ατύχημα έχει προκληθεί σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχωρούν σε ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ενώ βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.
