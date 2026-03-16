Tροχαίο στα Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κύπρου.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα τα οχήματα να υποστούν υλικές ζημιές, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός σε κάποιον από τους επιβαίνοντες.