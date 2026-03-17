Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην συμβολή των οδών Σμύρνης και Σολωμού στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μετά τη σύγκρουση ένα εκ των οχημάτων εξετράπη και «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ που βρισκόταν στο σημείο σπάζοντας την τζαμαρία.
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός καθώς τη στιγμή της σύγκρουσης το σούπερ μάρκετ ήταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του βρίσκονταν πολλοί πελάτες.
Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ.
