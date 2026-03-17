Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

Snapshot Τρεις άγνωστοι με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν στον 20χρονο Κλεομένη στην πυλωτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά στις 12 Μαρτίου περίπου στις 22:15.

Ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρδιά τον 20χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας είδε τους δράστες να προτρέπουν περαστικούς να βοηθήσουν τον τραυματία και να τρέπονται σε φυγή με την άφιξη της αστυνομίας.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία διανομέα, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Live News», ο ταχυδιανομέας βρέθηκε στο σημείο όπου κατέρρευσε ο 20χρονος για την παράδοση παραγγελίες και περιγράφοντας την αιματηρή συμπλοκή ανέφερε: «Στις 12 Μαρτίου περίπου στις 22:15, τρεις άγνωστοι με μαύρα ρούχα και καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκαν σε έναν νεαρό άνδρα, στην πυλωτή πολυκατοικίας. Είδα όλο το περιστατικό γιατί εκείνη την ώρα ήμουν στην απέναντι πολυκατοικία για παράδοση παραγγελίας».

Παράλληλα υποστηρίζει ότι ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού επιχείρησε να διαφύγει. «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι και μόλις είδαν τον 23χρονο να βγαίνει, κινήθηκαν επιθετικά εναντίον του, εξυβρίζοντάς τον. Ο 23χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς την Αργοναυτών, αλλά οι δράστες τον καταδίωξαν. Λίγα μέτρα παρακάτω τον πρόφτασαν, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Στη συνέχεια, ο 23χρονος έπληξε με ένα μαχαίρι στην καρδιά τον 20χρονο που τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

«Όταν λίγα λεπτά αργότερα πέρασα από την Αργοναυτών, είδα έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος, με εμφανή τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του, καθώς και δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και προέτρεπαν τους περαστικούς να μεταφέρουν τον τραυματία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δύο νεαροί άνδρες τράπηκαν σε φυγή», σημειώνει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Διαβάστε επίσης