Καλαμαριά: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος»

Η φωτογραφία είναι του 2022 και τη δημοσίευσε ο καθηγητής του, και στην οποία φαίνεται ο Κλεομένης με μπλούζα του ΠΑΟΚ να κρατά το πανό ζητώντας να σταματήσει η οπαδική βία

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κλεομένης Αλήτσιος, νεαρό θύμα οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη, είχε προηγουμένως κρατήσει πανό που καλούσε να σταματήσει η οπαδική βία μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.
  • Η φωτογραφία του 2022 δείχνει τον Κλεομένη με μπλούζα του ΠΑΟΚ να κρατά το πανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος
  • Δεν ξεχνάμε» και να αγκαλιάζεται με συμμαθητή του που φορούσε μπλούζα του Άρη.
  • Ο καθηγητής του Κλεομένη, Γιάννης Λαθήρας, εξέφρασε φόβους ότι δεν θα είναι το τελευταίο θύμα οπαδικής βίας και τόνισε τη σοβαρότητα του φαινομένου.
  • Στην κηδεία του Κλεομένη παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, και μέλη του ΠΑΟΚ, ενώ ο καθηγητής δήλωσε τη λύπη και την απογοήτευσή του για την απώλεια νέων ζωών λόγω οπαδικών συγκρούσεων.
Snapshot powered by AI

Ο νεαρός Κλεομένης Αλήτσιος είναι το τελευταίο θύμα της τυφλής οπαδικής βίας με τη Θεσσαλονίκη να θρηνεί ξανά ένα νέο παιδί, λίγα μόλις χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Όπως αποκάλυψε καθηγητής του Κλεομένη, πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό μαζί με έτερους συμμαθητές του, το οποίο ανέγραφε «Άλκη να είσαι ο τελευταίος - Δεν ξεχνάμε» για την άγρια δολοφονία του Καμπανού από οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Χαριλάου.

Η φωτογραφία είναι του 2022 και τη δημοσίευσε ο καθηγητής του, και στην οποία φαίνεται ο Κλεομένης με μπλούζα του ΠΑΟΚ να κρατά το πανό ζητώντας να σταματήσει η οπαδική βία και να αγκαλιάζεται σε άλλη φωτογραφία με έναν συμμαθητή του που φορούσε μπλούζα του Άρη.

kleomenis.jpg

Μιλώντας στο Αθλητικό Metropolis, ο καθηγητής του Κλεομένη, Γιάννης Λαθήρας εξέφρασε τον φόβο ότι «δεν θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης».

Ο κ. Λαθήρας ήταν συντετριμμένος με τα όσα βίωσε τις τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα την κηδεία του νεαρού παιδιού: «Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες για 18η μέρα η Μέση Ανατολή – Επιθέσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Πλήγματα και στη Βαγδάτη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Οικογένεια πλημμυροπαθών του Daniel με δύο παιδιά μένει σε φορτηγάκι μετά από κατάσχεση!

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: H φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έκαιγε επί 30 ώρες - 600 ναύτες κοιμήθηκαν στα πατώματα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

08:04WHAT THE FACT

Το παράδοξο με τις γυναίκες αστροναύτες - Κάτι συμβαίνει με το αίμα τους στη μικροβαρύτητα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Ford Explorer για τον Πάπα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «μέτωπο» στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε θέσεις μάχης για την ΚΕ του Σαββάτου με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Μαρτίου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητική αντεπίθεση σε άμυνα, ενέργεια και υποκλοπές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 17 Μαρτίου 1821 – Η Επανάσταση ξεκίνησε από την Αρεόπολη Λακωνίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο χειμώνας – Χιόνια, βροχές και κρύο τις επόμενες ημέρες

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ