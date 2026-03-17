Καλαμαριά: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος»

Ο νεαρός Κλεομένης Αλήτσιος είναι το τελευταίο θύμα της τυφλής οπαδικής βίας με τη Θεσσαλονίκη να θρηνεί ξανά ένα νέο παιδί, λίγα μόλις χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Όπως αποκάλυψε καθηγητής του Κλεομένη, πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό μαζί με έτερους συμμαθητές του, το οποίο ανέγραφε «Άλκη να είσαι ο τελευταίος - Δεν ξεχνάμε» για την άγρια δολοφονία του Καμπανού από οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Χαριλάου.

Η φωτογραφία είναι του 2022 και τη δημοσίευσε ο καθηγητής του, και στην οποία φαίνεται ο Κλεομένης με μπλούζα του ΠΑΟΚ να κρατά το πανό ζητώντας να σταματήσει η οπαδική βία και να αγκαλιάζεται σε άλλη φωτογραφία με έναν συμμαθητή του που φορούσε μπλούζα του Άρη.

Μιλώντας στο Αθλητικό Metropolis, ο καθηγητής του Κλεομένη, Γιάννης Λαθήρας εξέφρασε τον φόβο ότι «δεν θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης».

Ο κ. Λαθήρας ήταν συντετριμμένος με τα όσα βίωσε τις τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα την κηδεία του νεαρού παιδιού: «Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».

