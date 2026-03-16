Καλαμαριά: «Δολοφονική μανία από τον δράστη» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη

«Η υπόθεση προχωρά, οι ανακριτικές και οι αστυνομικές Αρχές διεισδύουν βαθύτερα στην υπόθεση και για αυτό αναμένονται εξελίξεις», τόνισε σε νεότερη δήλωσή του ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας του αδικοχαμένου 20χρονου Κλεομένη, Παρασκευάς Σπυράτος.

Ακόμη λόγο για «δολοφονική μανία» από την πλευρά του δράστη έκανε ο κ. Σπυράτος τονίζοντας πως η χρήση του φονικού όπλου έγινε με τέτοιο τρόπο όπου επήλθε ένα χτύπημα στην καρδιά και από ότι έχουμε ενημερωθεί όλοι ο θάνατος του παιδιού ήταν μαρτυρικός».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παρασκευά Σπυράτου:

«Η οικογένεια με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, υπάρχει ένα τεράστιο γιατί πάνω από το μυαλό και των δύο άτυχων γονέων του θύματος, εχθές έχασαν και απομακρύνθηκαν πλέον με την κηδεία που έγινε, το 20χρονο μοναχοπαίδι τους. Περιμένουν απαντήσεις για όλα, περιμένουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο επεισόδιο, η συμπεριφορά του κατηγορούμενου επαναλαμβάνω ήταν μοιραία για το συγκεκριμένο συμβάν δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να μη καταδικάσει το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε η κατοχή ενός όπλου όπου ήταν και το φονικό όπλο, η χρήση του φονικού όπλου έγινε με τέτοιο τρόπο όπου επήλθε ένα χτύπημα στην καρδιά και από ότι έχουμε ενημερωθεί όλοι ο θάνατος του παιδιού ήταν μαρτυρικός. Η συμπεριφορά του δράστη επισκιάζει τα επιμέρους στοιχεία και είναι αυτό που όλοι θα πρέπει να καταδικάσουμε. Ο κατηγορούμενος παρ’ ότι δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανένα από αυτά τα παιδιά έχει εκδηλώσει αυτή τη δολοφονική μανία. Υπάρχει μια έρευνα από την αστυνομική αρχή, από ότι ακούγεται γίνονται άρσεις απορρήτου, οι κεραίες σε αυτές τις έρευνες δείχνουν τις μετακινήσεις οι οποίες έγιναν και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του περιστατικού», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο κ. Σπυράτος και πρόσθεσε:

«Εχει διατυπωθεί ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο κατηγορούμενος έχει ορισμένα χτυπήματα, υπάρχουν χτυπήματα και στα παιδιά, στο παιδί δηλαδή που έχει εμφανιστεί από ότι έχω ενημερωθεί και πολύ περισσότερο στο θύμα το οποίο και κατέληξε από αυτά τα χτυπήματα τα οποία έγινα με την χρήση του όπλου. Το μείζον είναι η χρήση του φονικού όπλου στο συγκεκριμένο συμβάν, νομίζω γενικώς ότι πρέπει και μέσω των ΜΜΕ να καταδικάζεται το περιστατικό και αυτή η χρήση ένοπλης βίας».

Δεν διώκεται για οπαδική βία ο φερόμενος ως δράστης

Ένα πρόσωπο-κλειδί από την ομάδα των ατόμων που μετείχαν στην παρέα του θύματος και διώκεται για επίθεση κατά του φερόμενου ως δολοφόνου του Κλεομένη, αναζητούν οι Αρχές για να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης της δολοφονίας στην Καλαμαριά.

Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο άτομο, δεν έχει ταυτοποιηθεί και οι Αρχές προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να τον φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ.

Δεν διώκεται για οπαδική βία ο φερόμενος ως δράστης

Προς το παρόν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στον φερόμενο ως δολοφόνο και σε δύο ακόμα νεαρούς. Ο δράστης, διώκεται για παράνομη οπλοχρησία κι οπλοκατοχή και δεν υπάρχει στο κατηγορητήριό του ποινική δίωξη για οπαδική βία.

Ωστόσο, για τους άλλους δύο συλληφθέντες υπάρχει ποινική δικογραφία για οπαδική βία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναζητείται τουλάχιστον ένας ακόμη από την ομάδα του θύματος, που δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν υπάρχουν προς το παρόν αποτελέσματα από την έρευνα. Κατά τις Αρχές η προσαγωγή του θεωρείται κομβικής σημασίας για την υπόθεση και θα αποσαφηνίσει αν επρόκειτο όντως για οπαδικό επεισόδιο. Και ο καταζητούμενος κατηγορείται για επίθεση κατά του δράστη. Επιπροσθέτως, αναμένεται και η απολογία των δύο έτερων συλληφθέντων.

Μυστήριο με την κατάθεση του φερόμενου ως δράστη

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, είναι το γεγονός ότι στην κατάθεσή του, ο φερόμενος ως δράστης, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε καν την αντίπαλη ομάδα που του επιτέθηκε. Κατά την κυρία Δημογλίδου, «δεν έχει λογική αυτό που υποστηρίζει. Όταν εντοπιστεί κι ο έτερος κατηγορούμενος για την επικίνδυνη σωματική βλάβη τότε θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα» κατέληξε.

«Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη», λέει η οικογένεια

«Το όνομά μου είναι Κλεομένης», αναφέρει σε δήλωσή του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Νικόλαος Γ. Αλεξανδρής.

Όπως τονίζει, το θύμα «δεν είναι απλώς ένα παιδί», αλλά ένας νέος άνθρωπος με όνομα, ο οποίος - όπως αναφέρει - έχασε τη ζωή του από «στοχευμένα χτυπήματα σε καίρια σημεία του σώματος».

Παράλληλα, καλεί την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των γονέων του 20χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες. «Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία», προαναγγέλλει επίσης.

Στο υστερόγραφο της δήλωσής του, μάλιστα, ο δικηγόρος σημειώνει ότι η κοινωνία πρέπει να καταδικάζει κάθε δολοφονία χωρίς διακρίσεις: «Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς, το “είμαστε όλοι ΠΑΟΚ” είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη».

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά

«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το “παιδί” αυτό έχει όνομα: Κλεομένης, και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση. Να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη – αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στη δολοφονία – όπως τους αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα σε πρώτη φάση να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, να βεβηλώσουν ή να συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και τον ρόλο συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη, μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στην οδό Παπαδημητρίου.

Το βίντεο δείχνει τρεις νεαρούς να απομακρύνονται από το σημείο του επεισοδίου. Οι δύο πρώτοι περνούν μπροστά, ενώ ο 20χρονος ακολουθεί πίσω, εμφανώς ασταθής. Στα τελευταία του βήματα, προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά, οι δύο φίλοι του δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά μόλις στρίβουν στη γωνία και συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς καλεί το ΕΚΑΒ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ζητούν βοήθεια από έναν διανομέα που περνούσε τυχαία.

Ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι ο Κλεομένης έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα, με το θανάσιμο τραύμα να εντοπίζεται στην καρδιά, καθώς το μαχαίρι του 23χρονου δράστη διαπέρασε ζωτικά όργανα.

Στο πλαίσιο των δικαστικών εξελίξεων, ο 19χρονος φίλος του θύματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του Κλεομένη. Του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για αθλητική βία και σύσταση συμμορίας, αδικήματα που χαρακτηρίζονται από τη νέα νομοθεσία ως διαρκή εγκλήματα.

Ο 19χρονος συνελήφθη και πήρε προθεσμία για απολογία την Τετάρτη.

