Σαλαμίνα: 30χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τέσσερις Τούρκους

Snapshot Τέσσερις Τούρκοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια 30χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα για άγνωστη αιτία.

Το θύμα έτρεξε σε κοντινή καφετέρια για βοήθεια και διασώθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος που συνέλαβαν τους δράστες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας με ελαφρά τραύματα και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Οι τέσσερις Τούρκοι, μόνιμοι κάτοικοι Σαλαμίνας, αφέθηκαν ελεύθεροι με αναβολή απολογίας στις 18 Ιουνίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν τέσσερις Τούρκοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με το Star, οι τέσσερις άνδρες ηλικίας 18, 20, 40 και 50 ετών ξυλοκόπησαν άγρια την 30χρονη Ελληνίδα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως περιέγραψε μάρτυρας, οι κραυγές αγωνίας της γυναίκας ακούστηκαν σε όλο το λιμάνι. «Ακούσαμε φωνές. Βγήκαμε όλοι από την καφετέρια. Είδαμε μια γυναίκα να τρέχει και να φωνάζει βοήθεια. Εκείνη την ώρα οι αστυνομικοί έπιασαν τους Τούρκους», είπε χαρακτηριστικά.

Το θύμα της επίθεσης για να σωθεί έτρεξε και μπήκε στην κοντινότερη καφετέρια για τις πρώτες βοήθειες. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έφτασαν άμεσα στο σημείο και έσωσαν την κοπέλα, περνώντας χειροπέδες στους τέσσερις άνδρες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Σαλαμίνα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ευτυχώς έφερε ελαφρά τραύματα, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ από την επίθεση.

Οι τέσσερις Τούρκοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σαλαμίνας. Έφτασαν στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, για να δώσουν εξηγήσεις, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι και πήραν αναβολή για να απολογηθούν στις 18 Ιουνίου. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με τη βαρύτατη κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης.

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