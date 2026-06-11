Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ξυλοδαρμό 17χρονου
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας
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- Συνελήφθη 19χρονος στη Θεσσαλονίκη για ξυλοδαρμό 17χρονου στον δήμο Θέρμης.
- Ο 19χρονος φέρεται να προκάλεσε σωματική βλάβη στον ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
- Οι αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό σχετίζεται με ερωτική αντιζηλία.
Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί έπειτα από έρευνα για επεισόδιο που φαίνεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) σε περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος φέρεται να επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία σε 17χρονο, προκαλώντας του τραυματισμό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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