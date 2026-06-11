Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ξυλοδαρμό 17χρονου

Snapshot Συνελήφθη 19χρονος στη Θεσσαλονίκη για ξυλοδαρμό 17χρονου στον δήμο Θέρμης.

Ο 19χρονος φέρεται να προκάλεσε σωματική βλάβη στον ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό σχετίζεται με ερωτική αντιζηλία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί έπειτα από έρευνα για επεισόδιο που φαίνεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) σε περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος φέρεται να επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία σε 17χρονο, προκαλώντας του τραυματισμό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης