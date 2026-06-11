«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

Ο Dan Negru, παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού «Το παιχνίδι των λέξεων», στο ρουμανικό Kanal D, και ταξιδιωτικός μπλόγκερ, επέστρεψε πρόσφατα από τις διακοπές του στην Κύπρο και στην Ελλάδα και σε συνέντευξή του στο ρουμανικό περιοδικό Click δήλωσε πως δεν έμεινε ενθουσιασμένος ούτε θα τις πρότεινε ως ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στις αρνητικές του εντυπώσεις για τη χώρα μας, αλλά επιτέθηκε με απαξιωματικούς χαρακτηρισμούς για τη σημερινή Ελλάδα.

Σε μια έξαρση εθνικιστικής ρητορικής, ο γνωστός Ρουμάνος παρουσιαστής δεν περιορίστηκε στις προσωπικές του εντυπώσεις από τις διακοπές του, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη και ιδιαίτερα επικριτική αποτίμηση της σύγχρονης Ελλάδας. Συγκρίνοντας τη χώρα με τη Ρουμανία, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από τον τουρισμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ρουμανία έχει πλέον ξεπεράσει την Ελλάδα σε επίπεδο ανάπτυξης και οικονομικής δυναμικής.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη μεγάλη πολιτιστική και φιλοσοφική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας για να τονίσει, κατά την άποψή του, την απόσταση που χωρίζει το ένδοξο παρελθόν από το σημερινό της πρόσωπο, κάνοντας αναφορές στη διαφθορά, στο σύστημα υγείας και στην πολυετή οικονομική κρίση.

Με ιδιαίτερα προκλητικούς χαρακτηρισμούς, έφτασε μάλιστα να περιγράψει την Ελλάδα ως μια χώρα που μετατράπηκε «από αετό σε σπουργίτι».

Αναλυτικότερα, δηλώνει πραγματικά έκπληκτος που όλοι οι Ρουμάνοι πηγαίνουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο κάθε καλοκαίρι.

Ιδού οι εντυπώσεις του, αποκλειστικά στο ρουμανικό περιοδικό Click, μετά τις διακοπές που πέρασε σε αυτές τις δύο χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτιμήσεις των Ρουμάνων.

Ο Νταν Νέγκρου έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μακριά και παντού, ως ένας παθιασμένος ταξιδευτής. Επιστρέφοντας από τον Καναδά και την Αμερική, αποφάσισε να επισκεφθεί την Κύπρο φέτος, όπου ζουν πάνω από 40.000 Ρουμάνοι.

Παρόλο που οι Ρουμάνοι που ζούσαν εκεί τον αναγνώρισαν και πολλοί ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του, εκφράζοντας την απέραντη λαχτάρα τους για την πατρίδα τους, ο Dan Negru δεν ενθουσιάστηκε με τις διακοπές. Ως εκ τούτου, δεν προτείνει την Κύπρο ως προορισμό διακοπών το 2026:

«Μου αρέσουν τα ταξίδια. Ακολουθώ τα λόγια του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είπε ότι "ο κόσμος είναι σαν ένα βιβλίο και όποιος δεν ταξιδεύει είναι σαν να έχει διαβάσει μόνο την πρώτη σελίδα". Πρέπει ακόμα να διαβάσω... Δεν θα συνιστούσα την Κύπρο. Όπως ακριβώς, ειλικρινά, ούτε η Ελλάδα μου αρέσει. Αλλά φοβάμαι να το πω, επειδή είναι ένα φαινόμενο αγέλης, το οποίο στέλνει πολύ μίσος, αν πεις ότι δεν σου αρέσει η Ελλάδα», είπε σε δηλώσεις του στο ρουμανικό περιοδικό Click.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής της διαγωνιστικής εκπομπής «Jocul cuvintelor» (Kanal D) σε μια έξαρση εθνικιστικού μεγαλείου, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για την Ελλάδα.

«Πφφ... αστειεύομαι αν λέω ότι δεν τρελαίνομαι για την Ελλάδα; Ξέρω ότι η μισή χώρα βρίσκεται πλέον εκεί... Η Ελλάδα παρέμεινε εξαρτημένη από τον τουρισμό. Το 11% του ΑΕΠ της προέρχεται από εκεί. Το ΑΕΠ της Ρουμανίας είναι υψηλότερο από της Ελλάδας και η οικονομία είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη. Το έχω ξαναπεί: είμαστε πολύ μπροστά από αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα!

»Το παρελθόν και το παρόν της Αρχαίας Ελλάδας αποτελούν μάθημα για το πόσο μακριά μπορεί να πέσει ένας λαός. Στη χώρα όπου ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης δίδαξαν την ηθική, σήμερα υπάρχει νομική ανηθικότητα. Τα «φακελάκια» που σημαίνει «μικροί φακελάκια» είναι το σύμβολο της διαφθοράς στην Ελλάδα. Τι χάος θα επικρατούσε στη χώρα μας, αν είχαμε τέτοια ιστορία και τέτοιο παρόν.

»Τους κάναμε όλους σκόνη. Αν είχαμε τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμήδη, τον Όμηρο και καταλήγαμε σε μια χώρα που χρεοκόπησε περίπου 7 φορές και που κατέληξε να ζει από τις καλοκαιρινές ταβέρνες, θα τους σταυρώναμε όλους. Η χώρα που έδωσε τον όρκο του Ιπποκράτη, τον οποίο απαγγέλλουν σήμερα όλοι οι γιατροί του πλανήτη, έχει ένα διεφθαρμένο και υποανάπτυκτο σύστημα υγείας.

»Είμαστε πολύ κάτω από την ιστορία της Ελλάδας και πολύ πάνω από το παρόν της! Τα γηρατειά ενός αετού είναι καλύτερα από τα νιάτα ενός σπουργιτιού», είπε ο Έλληνας Αριστοτέλης. Αυτή είναι η Ελλάδα: από αετό σε σπουργίτι!».