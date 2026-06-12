Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Βίντεο

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος της Turkish Airlines με 267 επιβάτες, όταν το αεροπλάνο προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το Boeing 777 εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς την Αττάλεια, όταν το δεξί φτερό του συγκρούστηκε με έναν μεταλλικό ιστό καθώς κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσης.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αεροσκάφος, ανοίγοντας μεγάλη τρύπα στην άτρακτο. Παράλληλα, αποκολλήθηκε τμήμα από τους εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους αποσκευών, ενώ σε αρκετές σειρές καθισμάτων ενεργοποιήθηκαν και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

✈️?? Eine auf den Namen TC-LKD registrierte Maschine von Turkish Airlines, die auf dem Flug von Istanbul nach Antalya eingesetzt wurde, wurde nach der Landung auf dem Flughafen Antalya beschädigt.



? Während des Rollvorgangs (Taxiing) kollidierte das Flugzeug mit einem Radarmast… pic.twitter.com/MyNcQZw1hO

— Laura ?? (@1980Aktuell) June 12, 2026



Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι μάσκες παρέμεναν κρεμασμένες από τα ντουλάπια αποσκευών την ώρα που οι επιβάτες αποβιβάζονταν από το αεροσκάφος.

Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο, ενώ σύμφωνα με την Turkish Airlines ένας άνθρωπος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, το οποίο προκάλεσε έντονη ανησυχία παρά το γεγονός ότι συνέβη μετά την ολοκλήρωση της πτήσης και της προσγείωσης.

«Έχουμε ενημερωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του επιβάτη που υπέστη ελαφρύ τραυματισμό είναι καλή», δήλωσε ο Yahya Ustun, ανώτερος αντιπρόεδρος επικοινωνίας της Turkish Airlines.

NEW: Turkish Airlines Boeing 777-3Q8 hits a ground radar antenna pole with its right wing while maneuvering to its parking position at Antalya Airport.



Video: @muratherdemm pic.twitter.com/Uj0iOrfUWi

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 11, 2026



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τεχνική έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Έχει ξεκινήσει τεχνική διερεύνηση σχετικά με το συμβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την αρχική επιθεώρηση, το Boeing 777 ρυμουλκήθηκε σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αναλυτικοί έλεγχοι.

Turkish Airlines 777-3Q8 (TC-LKD) after it clipped a ground radar antenna pole with its right wing while taxiing at Antalya today. Flight TK2430 from IST landed normally, but during the turn to parking.... wing meets pole. You can see the overhead bins messed up and oxygen masks… pic.twitter.com/gnPx1DVf6u

— Fahad Naim (@Fahadnaimb) June 12, 2026



Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι το αεροσκάφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές τόσο στο δεξί φτερό όσο και στην άτρακτο, εξαιτίας της σύγκρουσης με τον ιστό ραντάρ κατά την τροχοδρόμηση.

Η πτήση είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα για το ταξίδι των περίπου 515 χιλιομέτρων προς την Αττάλεια, φτάνοντας στον προορισμό της περίπου μία ώρα αργότερα, πριν σημειωθεί το απρόοπτο περιστατικό στο έδαφος του αεροδρομίου.

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