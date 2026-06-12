ΗΠΑ: Σμήνος μελισσών προκάλεσε καθυστέρηση σε πτήση της Delta Air Lines

Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο περιστατικό βρέθηκαν επιβάτες μιας πτήσης της Delta Air Lines στο Κανκούν, όταν ένα σμήνος μελισσών «εγκαταστάθηκε» στο φτερό του αεροσκάφους τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην απογείωση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το σμήνος ήταν τόσο μεγάλο που ένας από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου αναγκάστηκε να φορέσει στολή μελισσοκόμου για να πλησιάσει το αεροσκάφος και να απομακρύνει τις μέλισσες.

Ωστόσο, καθώς δεν τα κατάφερε και, επειδή η πτήση είχε ήδη καθυστερήσει, δόθηκε το «πράσινο φως» για να αναχωρήσει.

Ωστόσο, όταν το αεροσκάφος επιτάχυνε κατά την απογείωσή του, οι μέλισσες φαίνεται να απομακρύνθηκαν λόγω του ισχυρού αέρα και η πτήση συνεχίστηκε κανονικά.

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