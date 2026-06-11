Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

Στις 23 Ιουνίου, η σειρά «Άγιος Έρωτας» ρίχνει αυλαία οριστικά και το κοινό του ALPHA θα παρακολουθήσει συνταρακτικές εξελίξεις.

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

Στο μεγάλο φινάλε, θα δούμε τη ζωή της Άννας να κρέμεται από μια κλωστή ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.