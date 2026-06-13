Τραμπ: Με διαταγή του εξοντώθηκε ο αρχηγός του Καρτελ «Tren de Aragua» στη Βενεζουέλα - Video

Με μια έκτακτη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την εξόντωση του Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ευρύτερα γνωστού ως Niño Guerrero, αρχηγού του Καρτέλ ναρκωτικών «Tren de Aragua» που μεταξύ άλλων θεωρείται ότι ελέγχει τις φυλακές της Βενεζουέλας. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ μέσω ενός στοχευμένου κινητικού πλήγματος, τερματίζοντας τη δράση του επικεφαλής μιας από τις πιο βίαιες διακρατικές οργανώσεις.

Ο Héctor Rusthenford Guerrero Flores, γνωστός και ως «Niño Guerrero», γεννήθηκε στο Μαρακάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αραγκούα.

Πολιτικό παρασκήνιο και μεταναστευτική πολιτική

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να εκπληρώσει μια από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση των ξένων καρτέλ και των συμμοριών. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως την επιχείρηση με την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών εντός των ΗΠΑ, αναφέροντας ονομαστικά περιπτώσεις όπως της 12χρονης Jocelyn Nungaray και της 22χρονης Laken Reilly. Την ίδια ώρα, η ρητορική του επικεντρώθηκε στην κριτική προς την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, την οποία κατηγόρησε για ελλιπή έλεγχο των νότιων συνόρων.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP ?? pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση. Η εξέλιξή της από μια συμμορία των φυλακών Tocorón της Βενεζουέλας σε ένα παγκόσμιο συνδικάτο εγκλήματος είχε απασχολήσει έντονα τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, καθώς το δίκτυο κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς και τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο το δυτικό ημισφαίριο.

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