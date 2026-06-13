Τραμπ: Με διαταγή του εξοντώθηκε ο αρχηγός του Καρτελ «Tren de Aragua» στη Βενεζουέλα - Video
Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση
Με μια έκτακτη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την εξόντωση του Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ευρύτερα γνωστού ως Niño Guerrero, αρχηγού του Καρτέλ ναρκωτικών «Tren de Aragua» που μεταξύ άλλων θεωρείται ότι ελέγχει τις φυλακές της Βενεζουέλας. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ μέσω ενός στοχευμένου κινητικού πλήγματος, τερματίζοντας τη δράση του επικεφαλής μιας από τις πιο βίαιες διακρατικές οργανώσεις.
Πολιτικό παρασκήνιο και μεταναστευτική πολιτική
Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να εκπληρώσει μια από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση των ξένων καρτέλ και των συμμοριών. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως την επιχείρηση με την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών εντός των ΗΠΑ, αναφέροντας ονομαστικά περιπτώσεις όπως της 12χρονης Jocelyn Nungaray και της 22χρονης Laken Reilly. Την ίδια ώρα, η ρητορική του επικεντρώθηκε στην κριτική προς την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, την οποία κατηγόρησε για ελλιπή έλεγχο των νότιων συνόρων.
Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση. Η εξέλιξή της από μια συμμορία των φυλακών Tocorón της Βενεζουέλας σε ένα παγκόσμιο συνδικάτο εγκλήματος είχε απασχολήσει έντονα τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, καθώς το δίκτυο κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς και τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο το δυτικό ημισφαίριο.