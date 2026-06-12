Ο αρχηγός της εθνικής του Ιράν διηγήθηκε την φορά που μέλη καρτέλ πήγαν να τον ληστέψουν στο Μεξικό

Καθώς οι παίκτες του Ιράν εγκαταστάθηκαν στο αθλητικό τους κέντρο στην Τιχουάνα του Μεξικού στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Αλιρεζά Τζαχανμπάκς, θυμήθηκε μια ιστορία για την προηγούμενη φορά που είχε ταξιδέψει στην χώρα και είχε μια απρόσμενη συνάντηση με μέλη ενός καρτέλ.

Μιλώντας στο κρατικό ενημερωτικό μέσο του Ιράν, SNN, ο 32χρονος ⁣εξήγησε ότι πριν από μερικά χρόνια, κατά την διάρκεια ενός ταξίδι του στο Τουλούμ, αυτός και ένας φίλος του βρέθηκαν αντιμέτωποι με μέλη ενός καρτέλ, οι οποίοι τους σταμάτησαν και προσπάθησαν να τους ληστέψουν.

«Ήμασταν στο Τουλούμ για λίγες μέρες, όταν ξαφνικά μια μέρα μας σταμάτησαν κάποια μέλη ενός καρτέλ. Τα πρόσωπά τους ήταν εντελώς καλυμμένα. Μας ανάγκασαν να βγούμε έξω από το αυτοκίνητο και να βάλουμε τα χέρια μας πάνω στο καπό για να μας ψάξουν», είπε ο Τζαχανμπάκς, εξηγώντας ότι γνώριζαν την κατάσταση που επικρατεί στο Μεξικό, γι' αυτό και δεν είχαν μαζί τους πράγματα αξίας, μόνο μια τραπεζική κάρτα και περίπου 30 ή 40 ευρώ σε μετρητά.

«Μας ρωτούσαν πόσα χρήματα είχαμε και μας εξηγούσαν ότι ήθελαν περισσότερα, αλλά εμείς δεν καταλαβαίναμε πόσα ακριβώς», εξήγησε ο ίδιος.

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Iran national football team player Alireza Jahanbakhsh has revealed how Mexican drug cartels spared him and his teammates during a tense encounter in Mexico.

According to Jahanbakhsh, armed cartel members stopped their vehicle but released them immediately upon learning they were… pic.twitter.com/TLMtMhNEzG — Tap In Daily (@the_tapindaily) June 11, 2026

Ο Τζαχανμπάκς και ο φίλος του είχαν φτάσει στο Μεξικό από την Ολλανδία, έτσι όταν ένα μέλος τον ρώτησε από που είναι, πανικοβλήθηκε και είπε ότι είναι Ολλανδός.

«Ο φίλος μου τότε μου είπε να τους πω ότι είμαι από το Ιράν, γιατί, από ό,τι φαίνεται τα καρτέλ συμπαθούν τους Ιρανούς», θυμήθηκε ο Τζαχανμπάκς, γελώντας. Έτσι, όταν έψαξαν τον φίλο του Τζαχανμπάκς, τον Μπενιαμίν, εκείνος είπε ότι είναι από το Ιράν.

«Όταν το άκουσε, ο άνδρας άρχισε να γελάει και μας είπε: "Ω! Από το Ιράν; Άντε φύγετε!" και μας άφησαν. Απλά πήραν τα 30 ευρώ που είχαμε και μας άφησαν», κατέληξε ο Τζαχανμπάκς.

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου, το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου, και τέλος την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου.