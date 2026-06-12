Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

Snapshot Η μεταβολή του καιρού θα διαρκέσει περίπου 18

20 ώρες από το μεσημέρι της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου, με έντονα φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα είναι η Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Σποράδες και Εύβοια.

Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Στην Αττική οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν το μεσημέρι, ενισχυόμενες προς το απόγευμα με τοπικό χαρακτήρα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6

7 μποφόρ το βράδυ.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, αλλά θα παραμείνουν ισχυροί βοριάδες και από την Κυριακή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Πρόκειται για μια σύντομη αλλά κατά τόπους έντονη μεταβολή του καιρού, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα για περίπου 18 έως 20 ώρες, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου.

Παρότι η διάρκειά της θα είναι περιορισμένη, η ένταση των φαινομένων επιβάλλει αυξημένη προσοχή.

Οι περιοχές που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή είναι:

• Μακεδονία (ιδιαίτερα η Ανατολική και η Χαλκιδική)

• Θράκη

• Ήπειρος( ορεινά και ημιορεινά τμήματα)

• Θεσσαλία

• Στερεά Ελλάδα

• Σποράδες

• Εύβοια

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται τοπικά από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη ζώνη από το ύψος της Χαλκιδικής έως και την Εύβοια, με επίκεντρο τις Σποράδες, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και εμμονή.

Παρότι πρόκειται για μια «εξπρές» κακοκαιρία, η ένταση των φαινομένων επιβάλλει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα βρεθούν στον πυρήνα της αστάθειας. Από το μεσημέρι του Σαββάτου και στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες, ενώ από την Κυριακή επιστρέφουμε και πάλι σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.



Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και νοτιότερα, με τα εντονότερα να αναμένονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα και ιδίως γύρω από τους ορεινούς όγκους.

Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων να σημειωθούν, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμου.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν, αλλά θα έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ένας δεύτερος γύρος αναμένεται να εκδηλωθεί προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τοπικές μπόρες θα επιμείνουν έως και το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται και στην Αττική. Αρχικά δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ, ωστόσο προς το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.