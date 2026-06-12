Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

Η πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μεταβολή του καιρού θα διαρκέσει περίπου 18
  • 20 ώρες από το μεσημέρι της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου, με έντονα φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα είναι η Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Σποράδες και Εύβοια.
  • Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.
  • Στην Αττική οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν το μεσημέρι, ενισχυόμενες προς το απόγευμα με τοπικό χαρακτήρα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6
  • 7 μποφόρ το βράδυ.
  • Από το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, αλλά θα παραμείνουν ισχυροί βοριάδες και από την Κυριακή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.
Snapshot powered by AI

Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Πρόκειται για μια σύντομη αλλά κατά τόπους έντονη μεταβολή του καιρού, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα για περίπου 18 έως 20 ώρες, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου.

Παρότι η διάρκειά της θα είναι περιορισμένη, η ένταση των φαινομένων επιβάλλει αυξημένη προσοχή.

Οι περιοχές που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή είναι:

• Μακεδονία (ιδιαίτερα η Ανατολική και η Χαλκιδική)
• Θράκη
• Ήπειρος( ορεινά και ημιορεινά τμήματα)
• Θεσσαλία
• Στερεά Ελλάδα
• Σποράδες
• Εύβοια

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται τοπικά από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη ζώνη από το ύψος της Χαλκιδικής έως και την Εύβοια, με επίκεντρο τις Σποράδες, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και εμμονή.

Παρότι πρόκειται για μια «εξπρές» κακοκαιρία, η ένταση των φαινομένων επιβάλλει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα βρεθούν στον πυρήνα της αστάθειας. Από το μεσημέρι του Σαββάτου και στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες, ενώ από την Κυριακή επιστρέφουμε και πάλι σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και νοτιότερα, με τα εντονότερα να αναμένονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα και ιδίως γύρω από τους ορεινούς όγκους.

Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων να σημειωθούν, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμου.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν, αλλά θα έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ένας δεύτερος γύρος αναμένεται να εκδηλωθεί προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τοπικές μπόρες θα επιμείνουν έως και το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται και στην Αττική. Αρχικά δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ, ωστόσο προς το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μουντιάλ ή σειρές επέλεξε το κοινό το βράδυ της Πέμπτης;

12:07WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν στη θάλασσα ένα γιγαντιαίο νεκροταφείο φαλαινών σε βάθος χιλιάδων μέτρων

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

12:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος «κατάπιε» τον ουρανό στο Ιλινόις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές (βίντεο)

12:00WHAT THE FACT

Μια ένεση διοξειδίου του άνθρακα αλλάζει τον τρόπο πήξης του τσιμέντου

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Από το λίκνισμα της Σακίρα στις «άδειες» κερκίδες και τις μολότοφ έξω από το Αzteca

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Επέστρεψε στην πλατεία Άρεως ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις εργασίες συντήρησης

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υγροβιότοπο στην Εύβοια - Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:46ANNOUNCEMENTS

Novo Nordisk και «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ» στο BeWell Festival - «Για μια ανάλαφρη ζωή» ενάντια στην παχυσαρκία

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετά τη δικαίωση από τον Άρειο Πάγο: Σύντομα οι αποφάσεις από το ΥΠΟΙΚ για δανειολήπτες

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Συνελήφθη πλοίαρχος για τη φωτιά δύο τουριστικών σκαφών - Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση

11:39ANNOUNCEMENTS

Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:39LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε επιστρέφει η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά της Ariana Grande κατά του Λευκού Οίκου: «Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου»

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για «εκλογές με μαγιό»: «Την άνοιξη, με ένα φουτεράκι θα είστε εντάξει»

11:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 28 μηνών, με αναστολή, σε καρδιολόγο που ζητούσε «φακελάκια» έως και 5000 ευρώ

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για το... δίπλωμα: «Ούτε πατίνι δεν θα έπρεπε να οδηγεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:30ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υγροβιότοπο στην Εύβοια - Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Πλάκα Λαυρεωτικής- Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους – Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για το... δίπλωμα: «Ούτε πατίνι δεν θα έπρεπε να οδηγεί»

07:25LIFESTYLE

Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: «Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα», προειδοποιεί ο Γιαννόπουλος - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι είναι οι πύραυλοι «Flamingo» και γιατί σηματοδοτούν την αρχή νέας εποχής

08:51ΕΛΛΑΔΑ

«Ξεκίνησα αιμοκάθαρση στα 22, ο γιατρός μου είπε "η ζωή σου τελειώνει εδώ": Λήπτες οργάνων μιλούν για τις μεταμοσχεύσεις - Δείτε το ντοκιμαντέρ του Newsbomb

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η αποθήκη-εργαστήριο του κυκλώματος με τα παράνομα χάπια αδυνατίσματος και ντόπινγκ

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Συνελήφθη πλοίαρχος για τη φωτιά δύο τουριστικών σκαφών - Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ