Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

Στην απομακρυσμένη Ανταρκτική βρίσκεται ένα ηφαίστειο που εκτοξεύει καθαρό χρυσό. Κάθε μέρα, το επιβλητικό στρατοηφαίστειο Όρος Έρεβος εκτοξεύει αρκετές ουγγιές μεταλλικού χρυσού μέσω εκατομμυρίων μικροσκοπικών σωματιδίων στοιχειακού χρυσού.

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Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες
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Στην καρδιά της παγωμένης Ανταρκτικής βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηφαίστεια του πλανήτη: το Mount Erebus, το οποίο έχει την εκπληκτική ικανότητα να απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μικροσκοπικά σωματίδια χρυσού, τα οποία μεταφέρονται από τους ανέμους σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 1.000 χιλιόμετρα.

Το ενεργό αυτό ηφαίστειο, το νοτιότερο της Γης, βρίσκεται στη Ross Island και υψώνεται σχεδόν στα 3.800 μέτρα. Κυριαρχεί στο παγωμένο τοπίο της περιοχής και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ηφαίστεια παγκοσμίως που διαθέτουν μόνιμη λίμνη λάβας στον κρατήρα τους.

Η συνεχής δραστηριότητά του το έχει μετατρέψει σε ένα φυσικό εργαστήριο για τους επιστήμονες, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες μελετούν τα γεωλογικά φαινόμενα που εκτυλίσσονται στα βάθη του. Ωστόσο, αυτό που κάνει το Erebus πραγματικά μοναδικό είναι μια ακόμη πιο εντυπωσιακή ιδιότητα: η ικανότητά του να «εκρήγνυται» καθημερινά απελευθερώνοντας απειροελάχιστες ποσότητες χρυσού.

Η χρυσή σκόνη που ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα

Τα νέφη αερίων και υδρατμών που εκπέμπει το ηφαίστειο περιέχουν μικροσκοπικούς κρυστάλλους μεταλλικού χρυσού. Τα σωματίδια αυτά έχουν διάμετρο μικρότερη από 20 μικρόμετρα, γεγονός που τα καθιστά αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, αλλά ανιχνεύσιμα μέσω εξειδικευμένων επιστημονικών αναλύσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών, το Erebus μπορεί να απελευθερώνει έως και περίπου 80 γραμμάρια χρυσού ημερησίως στην ατμόσφαιρα. Αν και η ποσότητα αυτή δεν έχει ιδιαίτερη οικονομική αξία, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική από γεωλογική άποψη.

Παρασυρόμενα από τα ατμοσφαιρικά ρεύματα της Ανταρκτικής, τα χρυσά σωματίδια μπορούν να διανύσουν περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα πριν κατακαθίσουν στο έδαφος, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο που ενισχύει τον μύθο ενός ηφαιστείου «ανάμεσα στον πάγο και τη φωτιά».

Η σύνδεση με το Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού

Η δραστηριότητα του Erebus συνδέεται στενά με τις πολύπλοκες γεωλογικές διεργασίες που επηρεάζουν την περιοχή. Το ηφαίστειο αποτελεί μέρος του ευρύτερου συστήματος που είναι γνωστό ως Pacific Ring of Fire, της τεράστιας ζώνης που περιβάλλει μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού και συγκεντρώνει ορισμένες από τις πιο σεισμογενείς και ηφαιστειακά ενεργές περιοχές του πλανήτη.

Στη ζώνη αυτή, η συνεχής κίνηση των τεκτονικών πλακών προκαλεί έντονη γεωλογική δραστηριότητα, ευνοώντας τη δημιουργία ηφαιστείων και την εκδήλωση συχνών σεισμών. Περίπου το 75% των ενεργών ηφαιστείων της Γης και σχεδόν το 90% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας καταγράφονται σε αυτή την περιοχή.

Η ανακάλυψη του χρυσού στα ηφαιστειακά αέρια

Η παρουσία χρυσού στα αέρια που εκπέμπει το Erebus εντοπίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από ερευνητές των University of New Mexico και University of New Hampshire.

Αναλύοντας δείγματα που συλλέχθηκαν κοντά στον κρατήρα αλλά και στην ατμόσφαιρα της περιοχής, οι επιστήμονες εντόπισαν μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού που συνδέονταν άμεσα με την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι μετρήσεις έδειξαν επίσης ότι τα σωματίδια αυτά μπορούσαν να ανιχνευθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την πηγή τους.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters και προσέφεραν νέα στοιχεία για τους μηχανισμούς μεταφοράς μετάλλων μέσω των ηφαιστειακών συστημάτων.

Πώς σχηματίζονται οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι χρυσού

Σύμφωνα με την επικρατέστερη επιστημονική εξήγηση, ο χρυσός μεταφέρεται αρχικά από τα θερμά ηφαιστειακά αέρια, πιθανότατα υπό μορφή χλωριούχων ενώσεων. Καθώς τα αέρια ψύχονται στην ατμόσφαιρα, το μέταλλο καθιζάνει και σχηματίζει τους μικροσκοπικούς κρυστάλλους που έχουν εντοπιστεί στα δείγματα.

Η ανακάλυψη αυτή βοήθησε τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο των ηφαιστειακών ρευστών στη μεταφορά και συγκέντρωση μετάλλων μέσα στα μαγματικά συστήματα, μια διαδικασία που ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία ορισμένων κοιτασμάτων πολύτιμων μετάλλων στον φλοιό της Γης.

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