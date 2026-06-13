Ινδία: Επίσημη διαμαρτυρία στις ΗΠΑ για τις επιθέσεις εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις επιθέσεις

Newsbomb

Ινδία: Επίσημη διαμαρτυρία στις ΗΠΑ για τις επιθέσεις εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες Παρασκευή την έντονη διαμαρτυρία της για την τρίτη αμερικανική επίθεση – σε διάστημα λίγων ημερών – εναντίον τάνκερ με ινδούς ναυτικούς στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως «αδικαιολόγητες».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις επιθέσεις. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επανέλαβε «την έντονη διαμαρτυρία της Ινδίας για τις επιθέσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον Κόλπο, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο τριών ινδών ναυτικών. Τέτοιες θανατηφόρες επιχειρήσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι αδικαιολόγητες», υπογράμμισε.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανέλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, δύο υπό σημαία Παλάου και ένα υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο αψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

«Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσουάλ.

Τη Δευτέρα, οι υπηρεσίες διάσωσης του Ομάν απομάκρυναν με ελικόπτερο 24 Ινδούς ναυτικούς από ένα πετρελαιοφόρο, το Marivex, που δέχθηκε αμερικανικά πυρά στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Την Τετάρτη, αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε το τάνκερ Settebello – υπό σημαία Παλάου, όπως και το Marivex – στο οποίο επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί. Την επομένη ανακοινώθηκε πως τρεις εξ αυτών σκοτώθηκαν.

Οι ινδικές αρχές κάλεσαν στη συνέχεια τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί προκειμένου να του εκφράσουν την «έντονη διαμαρτυρία» τους.

Την Πέμπτη, η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον του Jalveer, ενός πετρελαιοφόρου υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου με 20 Ινδούς μέλη πληρώματος, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

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