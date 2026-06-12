Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έκλεψε τις εντυπώσεις σε νέα φωτογράφιση για το καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού «W Magazine», αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στον χώρο της μόδας.

Το 45χρονο supermodel πόζαρε με ένα τολμηρό μαύρο φόρεμα με πολύ ψηλό σκίσιμο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά μακριά πόδια της, ενώ ολοκλήρωσε το look με ψηλοτάκουνες γόβες.

Σε ένα ακόμη εντυπωσιακό στιγμιότυπο, η Μπούντχεν φωτογραφήθηκε χωρίς σουτιέν κάτω από ένα oversized μαύρο σακάκι, ενώ σε άλλη λήψη επέλεξε μαύρο σορτς και ένα αποκαλυπτικό τοπ με ανοιχτή πλάτη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της γοητεία μπροστά στον φακό.

Gisele Bundchen, 45, shows off her jaw-dropping figure in sexy new photos as she insists she got famous for representing a 'healthier' kind of supermodel https://t.co/1xwMXOvMxW

— Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026



Θεωρούμενη ένα από τα πιο επιτυχημένα και εμπορικά μοντέλα όλων των εποχών, η ίδια υποστηρίζει ότι η επιτυχία της συνδέθηκε με το γεγονός ότι εκπροσώπησε ένα διαφορετικό πρότυπο ομορφιάς από εκείνο που κυριαρχούσε στη μόδα της εποχής.

Όπως ανέφερε, όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 15 ετών για να κυνηγήσει το όνειρό της στο μόντελινγκ, βρέθηκε αντιμέτωπη με συνεχείς απορρίψεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι του χώρου της έλεγαν ξανά και ξανά «όχι», καθώς η εμφάνισή της διέφερε από εκείνη των supermodels που κυριαρχούσαν τότε, όπως η Σίντυ Κρόφορντ και η Κέιτι Μος.

Η Μπούντχεν θεωρεί ότι τελικά ξεχώρισε επειδή εξέφραζε μια πιο υγιή, αθλητική και φυσική εικόνα γυναίκας, συμβάλλοντας στη μετάβαση της βιομηχανίας της μόδας προς ένα νέο πρότυπο supermodel στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μιλώντας στο περιοδικό, η Ζιζέλ εξήγησε ότι η επιτυχία της δεν οφειλόταν μόνο στην εμφάνισή της, αλλά και στον χαρακτήρα και την ενέργεια που εξέπεμπε.

Gisele Bündchen returns to W for the special summer issue.

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— W Magazine (@wmag) June 10, 2026



«Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό στο οποίο ανταποκρίθηκε ο κόσμος δεν ήταν μόνο η εμφάνισή μου, αλλά και η προσωπικότητά μου. Ήμουν γεμάτη ζωή και χαρούμενη που βρισκόμουν εκεί. Η μόδα εκείνη την περίοδο άλλαζε και ίσως εκπροσωπούσα ένα πιο υγιές και δυναμικό πνεύμα», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι απορρίψεις που βίωσε στα πρώτα της βήματα τη βοήθησαν να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα. «Η απόρριψη με δίδαξε να είμαι δυνατή και να μην βασίζω την αυτοεκτίμησή μου στις απόψεις των άλλων», δήλωσε.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν / AP

Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της ήρθε τον Ιούλιο του 1999, όταν εξασφάλισε το πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue. Το περιοδικό την περιέγραψε τότε με τρεις μόνο λέξεις: «The Sexy Model» («Το σέξι μοντέλο»).

Η Vogue εξήρε τα κυματιστά μαλλιά της, τον αυθορμητισμό και τη φυσική της λάμψη, στοιχεία που διαφοροποιούνταν έντονα από το λεγόμενο «heroin chic» στυλ, το οποίο κυριαρχούσε στη βιομηχανία της μόδας κατά τη δεκαετία του 1990.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Μπούντχεν μετατράπηκε από μια άγνωστη νεοεισερχόμενη στο απόλυτο «it girl» της εποχής. Σύντομα άρχισε να συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους μόδας όπως οι Valentino, Chanel και Versace, ενώ εμφανιζόταν στα εξώφυλλα περιοδικών όπως η Vogue, το Elle και το Harper's Bazaar.

Η εικόνα της ως ενός από τα πιο ελκυστικά μοντέλα της γενιάς της εδραιώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Victoria's Secret το 1999, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «αγγελάκια» του διάσημου οίκου εσωρούχων.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν / AP

Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε στον χώρο της μόδας. Το Χόλιγουντ άνοιξε επίσης τις πόρτες του για εκείνη, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Taxi» και το «The Devil Wears Prada».

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή απασχόλησε συχνά τα μέσα ενημέρωσης. Διατηρούσε σχέσεις με τον Josh Hartnett και αργότερα με τον Leonardo DiCaprio, πριν παντρευτεί τον θρύλο του αμερικανικού ποδοσφαίρου Tom Brady, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Σήμερα, η Ζιζέλ έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και έχει αποκτήσει έναν γιο με τον σύντροφό της, Joaquim Valente.

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