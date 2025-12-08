Ζιζέλ: Είναι 45, μητέρα τριών παιδιών αλλά έχει κορμί 18άρας - Δείτε φωτογραφίες

Η Ζιζέλ Μπούντχεν επέδειξε το καλλίγραμμο σώμα της φορώντας ένα καφέ σετ προπόνησης, ενώ γύριζε μια διαφήμιση σε παραλία του Μαϊάμι.

Οι καλοσχηματισμένοι κοιλιακοί του μοντέλου ήταν ολοφάνεροι καθώς απολάμβανε τον ήλιο φορώντας αθλητικό μπουστάκι και κολάν το Σάββατο.

Η Ζιζέλ έκανε δυναμικές διατάσεις και σπριντ για τις κάμερες. Είναι γνωστό ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την ευεξία του σώματός της, κάνοντας γιόγκα, ζίου-ζίτσου και προπόνηση με βάρη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Women’s Health» τον Σεπτέμβριο του 2023, το 45χρονο μοντέλο είχε αποκαλύψει ότι ξυπνούσε στις 5:00 το πρωί για να διαλογιστεί και να κάνει τρέξιμο πριν από τη γιόγκα.

«Η κίνηση είναι απλώς μέρος της καθημερινότητάς μου», είχε πει. Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι όταν ήταν νεότερη απολάμβανε καταχρήσεις όπως κάπνισμα και αλκοόλ. Έκτοτε έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να φροντίζει το σώμα της, λέγοντας:«το σώμα μας είναι ο ναός μας, το σπίτι μας, ο χώρος που μας δόθηκε».

Πιο πρόσφατα, το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret μίλησε για τη σημασία της κίνησης καθώς δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο όπου γυμναζόταν. «Αν υπάρχει ένα πράγμα που θα πρότεινα σε όλους, είναι αυτό: κινήστε το σώμα σας», έγραψε στη λεζάντα. «Το σώμα σας είναι το σπίτι σας — και είναι φτιαγμένο για να κινείται».

«Η κίνηση είναι φάρμακο. Για την καρδιά σας, τους μύες σας και εξίσου σημαντικά, για το μυαλό και την ψυχή σας», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η άσκηση μπορεί να φέρει «οξυγόνο, καθαρότητα και παρουσία ξανά στην ύπαρξή σας».

Το διάσημο μοντέλο απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025 το τρίτο της παιδί με τον εκπαιδευτή ζίου-ζίτσου και σύντροφό της, Joaquim Valente. Η Ζιζέλ έχει έναν 15χρονο γιο, τον Benjamin και μία 13χρονη κόρη, την Vivian με τον πρώην σύζυγό της, Tom Brady, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2009 έως το 2022.

