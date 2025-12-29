Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών.

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, ο Θανάσης Γκώγκος έπασχε από καρκίνο και έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή τους τελευταίους μήνες. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1977 και έχασε τη μητέρα του σε ηλικία μόλις ενός έτους, ενώ στα 18 του έχασε και τον πατέρα του. Είχε μία κόρη, τη Λένα, από τη σύντροφό του, Μαρία.

Εντάχθηκε στην ΚΝΕ το 1996 και από το 2000 ήταν μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον Θανάση Γκώγκο

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον σύντροφο Θανάση Γκώγκο, μέλος του Τμήματος για την Εργατική και Συνδικαλιστική Δουλειά, ο οποίος έφυγε χθες πολύ πρόωρα από τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο σ. Θανάσης γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα, παιδί φτωχής λαϊκής οικογένειας. Τη μητέρα του δεν τη γνώρισε καθώς πέθανε όταν ο ίδιος ήταν μόλις ενός έτους, ενώ με την ενηλικίωσή του χάνει και τον πατέρα του.

Στις αρχές του 1996 οργανώθηκε στην ΚΝΕ και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε καθοδηγητικές χρεώσεις. Το 2000 έγινε μέλος του ΚΚΕ. Τον Γενάρη του 2004 προσλήφθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ και δύο χρόνια αργότερα στο 9ο Συνέδριο της Οργάνωσης εκλέχτηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο και στο Γραφείο του αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την Εργατική Δουλειά, τις Σχολές Κατάρτισης και Μαθητείας, τα Νυχτερινά Σχολεία και την καθοδήγηση Οργανώσεων της ΚΝΕ.

Με το πέρασμά του στη δουλειά του Κόμματος το 2011 χρεώθηκε στο Τμήμα της ΚΕ για την Εργατική Συνδικαλιστική Δουλειά.

Ο σ. Θανάσης από το 1994 εργάστηκε σε διάφορους χώρους δουλειάς και με την πρωτοπόρα δράση του αναδείχθηκε σε συνδικαλιστικό στέλεχος στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, τη διοίκηση της ΓΣΕΕ και μέχρι σήμερα ήταν εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Από τον Μάη του 2003 ήταν μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, στο οποίο είχε σημαντική συμβολή στη λειτουργία, στη δράση και στη συσπείρωση δυνάμεων με το ταξικό ρεύμα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο σ. Θανάσης υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του τις αρχές του ΚΚΕ. Ήταν από μικρή ηλικία αγωνιστής στη ζωή του και συνέχισε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ να παλεύει μέσα από τις διάφορες χρεώσεις που ανέλαβε. Ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Τον χαρακτήριζε η εργατικότητα, η ευρηματικότητα και το μεράκι, το πείσμα του για να είναι η παρέμβαση του ΚΚΕ αποτελεσματική και η προπαγάνδα του κατανοητή και εκλαϊκευτική. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποκάλυψη των εκφυλιστικών μεθόδων και των μηχανισμών χειραγώγησης του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού στη ΓΣΕΕ και το εργατικό κίνημα.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του, τη σύντροφό του Μαρία και την κόρη του Λένα.