Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» ο Ποντένσε

Ο Πορτογάλος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ματς της Κυριακής (8/3).

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στα ντέρμπι, στο κρίσιμο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3). Οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν τον Ντάνιελ Ποντένσε διαθέσιμο. Ο Πορτογάλος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στις αρχικές του επιλογές περισσότερους από πέντε μη κοινοτικούς, άρα θα «κόψει» κάποιον απ’ αυτούς για την τελική αποστολή του ματς.

Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

