Κίνα: Στην κυκλοφορία η μεγαλύτερη σήραγγα στον κόσμο μήκους 22 χιλιομέτρων

Η Κίνα έδωσε στην κυκλοφορία τη σήραγγα Tianshan Shengli, μήκους 22 χιλιομέτρων, στην αυτόνομη περιοχή Σιντζιάνγκ, ολοκληρώνοντας ένα στρατηγικό έργο υποδομής, που μειώνει δραματικά τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ βορρά και νότου, και ενισχύει τις συνδέσεις με την Κεντρική Ασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος».

Το έργο αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής για τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά διασχίζει μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονες πολιτικές εντάσεις λόγω παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Ουιγούρων.

Η σήραγγα Tianshan Shengli, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, αποτελεί μέρος ενός νέου αυτοκινητοδρόμου, που επιτρέπει το ταξίδι μέσα από την αλυσίδα των «Ουράνιων Ορέων», η οποία εκτείνεται μεταξύ Σιντζιάνγκ και Κιργιστάν, σε περίπου 20 λεπτά.

China just pierced a 2,500-km barrier! ?️

The Tianshan Mountains have split Xinjiang for centuries. No more! The Tianshan Shengli Tunnel (opened Dec 26, 2025) is now the world's longest expressway tunnel—turning a 3-hour mountain slog into a 20-minute cruise. ?️?

?️ CGTN Europe pic.twitter.com/81EnfzFfXB — Natie?????? (@Natie2Natie) December 28, 2025

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η σήραγγα θα μειώσει στο μισό τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ της Ουρούμκι, της πρωτεύουσας της περιοχής, και της πόλης Κόρλα, από επτά ώρες σε περίπου τρεισήμισι. Η σήραγγα εγκαινιάστηκε επίσημα την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας πέντε χρόνια κατασκευής, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020.

Ο Σονγκ Χαϊλιάνγκ, πρόεδρος της China Communications Construction Company (CCCC), δήλωσε στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ότι το έργο «έχει καταρρίψει δύο παγκόσμια ρεκόρ». «Είναι η μακρύτερη σήραγγα αυτοκινητοδρόμων στον κόσμο και διαθέτει το βαθύτερο κάθετο φρεάτιο που κατασκευάστηκε ποτέ για οδική σήραγγα».

Η υποδομή διασχίζει βουνά σε υψόμετρο σχεδόν 3.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές μηχανικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι ομάδες κατασκευής εργάστηκαν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους μείον 42 βαθμούς Κελσίου, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Wanna know the feeling of travelling from one side of a mountain to the other side in just 20 minutes? This could happen today. The 22.13-km Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel in Xinjiang, officially opened to traffic on Friday. pic.twitter.com/me9dOcxYFV — China Xinhua News (@XHNews) December 26, 2025

Η Σιντζιάνγκ συνορεύει με οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν και του Πακιστάν, και θεωρείται βασική περιοχή για το εμπόριο από το Πεκίνο.

Ωστόσο, το Σιντζιάνγκ φιλοξενεί επίσης την μειονότητα των Ουιγούρων, η οποία διώκεται εδώ και καιρό από το κινεζικό καθεστώς. Η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο έντονων εντάσεων μεταξύ του Πεκίνου και των δυτικών χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει κυρώσεις και εμπορικούς περιορισμούς σε απάντηση σε κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, κατηγορίες που η κινεζική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Το Πεκίνο κατασκευάζει επίσης μια σιδηροδρομική γραμμή μήκους 1.980 χιλιομέτρων μεταξύ του Χοτάν, στο νότιο Σιντζιάνγκ , και της Λάσα, στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ. Αυτό το έργο, που περιγράφεται από τις αρχές ως το «έργο του αιώνα» και σκοπεύει να προωθήσει την περιφερειακή ολοκλήρωση, τις μεταφορές και την εθνική ασφάλεια.

Το Θιβέτ, επίσης, είναι μια περιοχή που κατέχεται από το Πεκίνο εδώ και δεκαετίες και όπου έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα αρκετά υδροηλεκτρικά φράγματα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κίνας.