Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γηροκομείο - Τρεις τραυματίες

Ένας φρουρός στέκεται μπροστά από την πύλη ενός γηροκομείου που καταστράφηκε από πυρκαγιά στο Μανάντο, της Ινδονησίας, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Δεκαέξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρία τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γηροκομείο στη βόρεια Ινδονησία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά στο γηροκομείο Damai στην πόλη Μανάντο, πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρειο Σουλαουέζι, την Κυριακή το βράδυ γύρω στις 20:30 τοπική ώρα (12:30 GMT).

Πολλά θύματα βρέθηκαν μέσα στα δωμάτιά τους, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, Jimmy Rotinsulu, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), προσθέτοντας ότι πιθανότατα ήταν ηλικιωμένοι που κοιμόντουσαν όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σάκοι με θύματα της πυρκαγιάς σε γηροκομείο στο Μανάντο της Ινδονησίας, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025. AP

Πολλά από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, καθώς βρίσκονται σε «αγνώριστη» κατάσταση, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Detikcom, και κάλεσε τα μέλη των οικογενειών τους να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι σοροί.

Ο Steven Mokodompit, που ζει κοντά στο γηροκομείο, ήταν μεταξύ αυτών που βοήθησαν τους ενοίκους του γηροκομείου να εκκενώσουν το κτίριο.

«Σε μόλις πέντε λεπτά, η φωτιά είχε κατακλύσει το κτίριο», είπε ο ίδιος στο Detikcom.