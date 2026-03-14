Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Σκόπιμη ενέργεια» λέει η δήμαρχος

Ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ υπέστη ζημιές από έκρηξη που η δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς το Σάββατο, σε εβραϊκό σχολείο στην οδό Zeelandstraat, στην περιοχή Buitenveldert της ολλανδικής πρωτεύουσας, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χάλσεμα στο ANP.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπάρχει υλικό από κάμερες που αποτυπώνουν τη στιγμή που άτομο πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, και το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η αστυνομία, η δικαιοσύνη και η δήμαρχος αναφέρουν ότι θεωρούν το περιστατικό ως στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας και το αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα. Η δήμαρχος έκανε λόγο για μία «δειλή πράξη βίας».

«Ένα σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα με ασφάλεια. Το Άμστερνταμ πρέπει να είναι ένας χώρος όπου οι Εβραίοι μπορούν να ζουν με ασφάλεια», δήλωσε η δήμαρχος.

Η ήδη αυστηρή ασφάλεια των εβραϊκών σχολείων και ιδρυμάτων είχε ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση της προηγούμενης ημέρας σε συναγωγή στο Ρότερνταμ και εκείνη σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, στις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Ανάληψη ευθύνης από ισλαμιστική εξτρεμιστική ομάδα

Η οργάνωση «Ashab Al Yamim» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού.

Η νεοσύστατη ισλαμιστική εξτρεμιστική ομάδα έχει επίσης συνδεθεί με αρκετές άλλες αντισημιτικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων και μια παρόμοια έκρηξη που σημειώθηκε χθες έξω από συναγωγή στο Ρότερνταμ, η οποία προκάλεσε μια σύντομη πυρκαγιά και ζημιές στο κτίριο, και για την οποία τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν από την ολλανδική αστυνομία.

The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.



According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 14, 2026

