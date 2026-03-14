Χαργκ: Το νησί του περσικού κόλπου - Γιατί αποτελεί το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος

Snapshot Το νησί Χαργκ αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγής αργού πετρελαίου του Ιράν, με το 90% με 95% των εξαγωγών να διέρχονται από εκεί.

Οι ΗΠΑ στοχοποιούν το Χαργκ στρατηγικά για να ασκήσουν «μέγιστη πίεση» στην ιρανική οικονομία μέσω του ελέγχου των ενεργειακών ροών.

Η ενδεχόμενη αμερικανική κατάληψη του νησιού θα μπορούσε να διακόψει την οικονομική «γραμμή ζωής» της Τεχεράνης, αλλά εγκυμονεί κινδύνους αυτοσαμποταρίσματος και ευαλωτότητας σε επιθέσεις.

Το Ιράν απειλεί με καταστροφή αμερικανικών υποδομών στην περιοχή αν πληγούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Χαργκ.

Η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο της παγκόσμιας ενεργειακής ροής, με το Χαργκ να παίζει κρίσιμο ρόλο στην ισορροπία των διεθνών τιμών ενέργειας. Snapshot powered by AI

Το νησί Χαργκ, μια μικρή κοραλλιογενή λωρίδα γης στον βόρειο Περσικό Κόλπο, μετατράπηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας.

Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα της, το Χαργκ παρέμενε μέχρι πρότινος στο απυρόβλητο, την ώρα που άλλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής παραδίδονταν στις φλόγες.

Η ξαφνική στοχοποίησή του από τις αμερικανικές δυνάμεις, όπως επιβεβαιώθηκε από το οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν αποτελεί μια τυχαία στρατιωτική επιλογή, αλλά μια σαφή δήλωση προθέσεων από πλευράς ΗΠΑ.

Footage circulating online appears to show an IRGC Navy vessel exploding off the coast of Kangan in southern Iran.

Ο οικονομικός πνεύμονας της Τεχεράνης

Η σημασία του νησιού δεν κρύβεται στο μέγεθός του, αλλά στη μοναδική του λειτουργικότητα. Το Χαργκ αποτελεί τον πυρήνα της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, καθώς από τις εγκαταστάσεις του διακινείται περίπου το 90% με 95% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Με δυναμική φόρτωσης που μπορεί να αγγίξει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε αυτόν τον κόμβο μεταφράζεται αυτόματα σε πιθανή οικονομική παράλυση για το καθεστώς. Για την κυβέρνηση Τραμπ, το Χαργκ δεν είναι απλώς ένας στόχος, ίσως να είναι ο μοχλός για την εφαρμογή της πολιτικής της «μέγιστης πίεσης» στην πιο ακραία μορφή της.

Σύμφωνα με τον Jan van Eck, CEO της VanEck Funds, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ακολουθεί ένα γνώριμο «σχέδιο δράσης», παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόστηκε στη Βενεζουέλα. Στόχος είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός μέσω του ελέγχου των πηγών εσόδων. Το Χαργκ χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο «σημείο πνιγμού» (choke point), καθώς η γεωγραφική του θέση επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των ροών ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές. Κι όμως, η στρατηγική αυτή εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, αφού οι αγορές αντιδρούν ήδη με βίαιες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Το δίλημμα της κατοχής και το ρίσκο του αυτοσαμποτάζ

Μετά τα αεροπορικά χτυπήματα στο νησί αλλά και την επερχόμενη άφιξη 2500 πεζοναυτών στον Περσικό κολπο, η συζήτηση για μια ενδεχόμενη αμερικανική κατάληψη του νησιού που είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες στους κύκλους των αναλυτών επανέρχεται στο επίκεντρο. Ο Petras Katinas από το ινστιτούτο RUSI επισημαίνει ότι η κατοχή του Χαργκ θα προσέφερε στην Ουάσιγκτον έναν πανίσχυρο μοχλό πίεσης, καθώς θα έκοβε οριστικά τη «γραμμή ζωής» της Τεχεράνης. Μια τέτοια κίνηση θα πρόσφερε στα αμερικανικά στρατεύματα ένα φυσικό οχυρό απέναντι στο ηπειρωτικό Ιράν, αποτελώντας ταυτόχρονα μια τεράστια επικοινωνιακή νίκη για τον Τραμπ.

????? U.S officials are reportedly discussing a plan to seize Iran’s Kharg Island, the chokepoint responsible for roughly 90% of Iran’s oil exports.



If the proposal moves forward, the island would fall under direct U.S. military control in the next phase of the war.



And Kharg… https://t.co/CJzs393EEx pic.twitter.com/cWAqNbFJjA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026

Ωστόσο, ο Marc Gustafson, πρώην στέλεχος του Λευκού Οίκου, προειδοποιεί για τη μειονεκτήματα αυτής της στρατηγικής. Το Ιράν, βλέποντας τον έλεγχο του νησιού να χάνεται, θα μπορούσε να προχωρήσει σε «αυτοσαμποτάζ», καταστρέφοντας τους αγωγούς που τροφοδοτούν το νησί από την ενδοχώρα. Την ίδια ώρα, ο αναλυτής Tamas Varga της PVM τονίζει ότι ακόμη και υπό αμερικανική κατοχή, το νησί θα παρέμενε εξαιρετικά ευάλωτο σε επιθέσεις με drones και πυραύλους από το ιρανικό έδαφος. Σε μια έκταση τόσο περιορισμένη, δεν υπάρχουν σημεία για να κρυφτεί ή να οχυρωθεί κανείς αποτελεσματικά.

Από πλευράς τους οι Ιρανοί σήκωσαν το γάντι Τραμπ. Και δήλωσαν ότι εάν πειραχθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού, θα μετατρέψουν σε στάχτη όσες υποδομές σχετίζονται με αμερικάνικα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου.

Μια λεπτή ισορροπία τρόμου

Η πρόσφατη επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης και των αμυντικών συστημάτων στο Χαργκ δείχνει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν προς το παρόν την εξουδετέρωση της στρατιωτικής προστασίας του νησιού παρά την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών του. Είναι μια τακτική που αφήνει περιθώριο διαπραγμάτευσης, αλλά και μια σαφής απειλή: αν το Ιράν επιχειρήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, το «στολίδι» του Περσικού Κόλπου θα πάψει να υφίσταται ως παραγωγική μονάδα.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τις αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικά πλοία και πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η σύγκρουση δεν αφορά πλέον μόνο τον έλεγχο εδαφών, αλλά τον έλεγχο της παγκόσμιας ενεργειακής ροής. Το Χαργκ, αυτό το μικρό κομμάτι γης, κρατά πλέον στα «χέρια» του την τύχη της ιρανικής οικονομίας και, σε μεγάλο βαθμό, την ισορροπία των διεθνών τιμών ενέργειας.

