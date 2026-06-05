Συνελήφθη 27χρονος στη Ρόδο: Είχε στις βαλίτσες του 3,5 κιλά κάνναβης

Snapshot Συνελήφθη 27χρονος στη Ρόδο με 3,5 κιλά κάνναβης στις βαλίτσες του.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται στα 87.000 ευρώ.

Ο 27χρονος είχε αποβιβαστεί από πλοίο πριν τη σύλληψη.

Στην έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 3.950 ευρώ. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης λιμενικοί στη Ρόδο καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η αξία των ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος που είχε αποβιβαστεί από πλοίο, υπολογίζεται σε 87.000 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 27χρονου στην περιοχή της Ρόδου στην οποία βρέθηκαν 3.950 ευρώ.

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