Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο που “εισέβαλε” μέσα σε κατάστημα

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές εντός και εκτός της επιχείρησης,

Μίλτος Τσεκούρας

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο που “εισέβαλε” μέσα σε κατάστημα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κατάστημα στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης την Πέμπτη απόγευμα.
  • Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και προκλήθηκαν υλικές ζημιές κυρίως στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο μετά από απρόβλεπτο ελιγμό άλλου οχήματος που έκανε αναστροφή χωρίς να ανάψει φλας.
  • Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τραυματίστηκε ελαφρά από αντικείμενα που έπεσαν και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Οι ζημιές περιλαμβάνουν την καταστροφή της περίφραξης και υλικές ζημιές στον προαύλιο χώρο, όχι εντός του μαγαζιού.
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Σε βίντεο ντοκουμέντο Καταγράφεται το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κατάστημα.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές εντός και εκτός της επιχείρησης, όπως αναφέρει το thestival.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, ο οδηγός κατευθυνόταν προς την Περαία όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με απρόβλεπτο ελιγμό άλλου οχήματος. «Ο οδηγός πήγαινε προς Περαία. Ήταν ένα αυτοκίνητο σταματημένο στο διπλανό μαγαζί και ξεκίνησε χωρίς να ανάψει φλας, έκανε αναστροφή· αυτός, για να τον αποφύγει, πάτησε φρένο, τράβηξε χειρόφρενο, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο προαύλιο του μαγαζιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι η πρόσκρουση προκάλεσε κυρίως ζημιές στον εξωτερικό χώρο: «Χάλασε την περίφραξη. Ζημιές έγιναν στον εξωτερικό χώρο, όχι μέσα στο μαγαζί».

Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας του συζύγου της, διευκρίνισε ότι τραυματίστηκε ελαφρά από αντικείμενα που έπεσαν κατά τη σύγκρουση. «Ο σύζυγος, όπως πέσανε κάποια πράγματα, κάποια τελάρα, το ξύλο δηλαδή, λίγο τον ενοχλεί το πλευρό του και το πόδι του και πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο», ανέφερε.

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