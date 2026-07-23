Χαίντι Κλουμ: Ποζάρει τοπλες στην παραλία και διαφημίζει τα... πατατάκια της - Βίντεο

Η Χάιντι Κλουμ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της στιγμές και δεν διστάζει να τις μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media.

Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ποζάρει τόπλες στην παραλία, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο τρώγοντας μια σακούλα από πατατάκια που η ίδια διαφημίζει και έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της σκύλο, τον Fritz.

https://www.instagram.com/p/DbHyp5eR2Kh/

Η συγκεκριμένη συσκευασία αποτελεί μέρος της συνεργασίας της με γνωστή γερμανική εταιρεία που έχει δημιουργήσει ειδική σειρά με πατατάκια με το όνομά της. Η νέα γεύση «Brathähnchen-Style by Heidi Klum» με γεύση ψητό κοτόπουλο, αναμένεται να κυκλοφορήσει στη γερμανική αγορά τον Αύγουστο του 2026.

https://www.instagram.com/p/DbDVAIOM5Mu/

«Επιτέλους», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αφήνοντας να εννοηθεί πως ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές της διακοπές.

https://www.instagram.com/p/DbG2U3Lx1Q3/

Στις αρχές Ιουλίου, η Heidi Klum είχε δηλώσει στο Us Weekly ότι αισθάνεται καλύτερα από ποτέ που πήρε λίγα κιλά, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ο σύζυγός της, Tom Kaulitz, την ενθαρρύνει να μην είναι υπερβολικά αδύνατη.

Η ίδια συνηθίζει να δημοσιεύει αυθόρμητες στιγμές από την καθημερινότητά της.