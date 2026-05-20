Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ των Καννών με εντυπωσιακό cut-out φόρεμα

Η Χάιντι Κλουμ άφησε στην άκρη τις εκκεντρικές μεταμφιέσεις και επέλεξε άκρως θηλυκά looks στο Φεστιβάλ των Καννών με κοινό στοιχείο... τον κορσέ.

Το 52χρονο super model έφτασε φέτος στις Κάννες με μια γκαρνταρόμπα γεμάτη εφαρμοστές, λαμπερές δημιουργίες που τόνιζαν τη σιλουέτα της.

https://www.instagram.com/p/DYjtuG4kY0S/

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της ήταν ένα σατέν φόρεμα σε σοκολατί απόχρωση, εμπνευσμένο από lingerie αισθητική, με διάφανα cut-outs στα πλάγια, cups με μπανέλα και σκούρα σκούρα φούστα με τολμηλό σκίσιμο. Η Κλουμ φόρεσε τη δημιουργία στο after-party του Kilian Paris Beach Club το βράδυ της Τρίτης.

https://www.instagram.com/reel/DYkJ3ONx3ZP/

Την Χάιντι Κλουμ συνόδευε ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, κιθαρίστας των Tokio Hotel, ο οποίος επέλεξε ένα διάφανο πουκάμισο με animal print.

Σταθερή παρουσία στο κόκκινο χαλί της Γαλλικής Ριβιέρας, η Χάιντι Κλουμ ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο φεστιβάλ με μια αέρινη δημιουργία του Elie Saab σε απαλό ροδακινί χρώμα. Το φόρεμα διέθετε κορσέ μπούστο, βαθύ ντεκολτέ και ροζ floral λεπτομέρεια στο κέντρο, ενώ ολοκλήρωσε το look με πέδιλα Rene Caovilla.

Για το δείπνο εκείνης της βραδιάς, η Heidi Klum επέλεξε ένα χρυσό cocktail φόρεμα του Naeem Khan, διακοσμημένο με κρόσσια και χάντρες, διατηρώντας τη μεταλλική αισθητική με ασορτί γόβες και μια χρυσή βραδινή τσάντα Aigner.

https://www.instagram.com/reel/DYkC-W0R_ln/

Μέχρι την Πέμπτη, η Klum ανέλαβε τα καθήκοντά της ως ambassador της Magnum, κλείνοντας το πρώτο runway show του House of Magnum με μια εντυπωσιακή strapless δημιουργία σε λαμπερό φυστικί χρώμα από το fashion brand Raissa Vanessa.

https://www.instagram.com/reel/DYX2-BGhz56/

Για το after-party, άφησε πίσω το φυστικί και επέστρεψε στις σοκολατί αποχρώσεις, φορώντας μια καφέ haute couture δημιουργία του Sophie Couture με γυαλιστερό κορσέ, έντονους γοφούς και μακριά φούστα με κρόσσια. Το λουστραρισμένο φινίρισμα και το «ραγισμένο» εφέ του φορέματος σχεδιάστηκαν ως φόρος τιμής στη χαρακτηριστική σοκολατένια επικάλυψη των παγωτών Magnum.

Στο runway show της Magnum συμμετείχε και ο 20χρονος γιος της, Henry Samuel, ο οποίος πόζαρε μαζί της στους φωτογράφους. Ο Samuel, τον οποίο η Klum απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Seal, βρίσκεται συχνά στο πλευρό της κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Διαβάστε επίσης